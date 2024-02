Mali- Banque mondiale : Le vice président de la banque mondiale Ousmane Diagana s’est entretenu avec le Ministre Alousséni Sanou - abamako.com

Mali- Banque mondiale : Le vice président de la banque mondiale Ousmane Diagana s'est entretenu avec le Ministre Alousséni Sanou Publié le mardi 20 fevrier 2024

Le ministre de l’Economie et des Finances M. Alousseni SANOU s’est entretenu hier lundi 19 février avec le Vice-Président de la Banque mondiale, Région Afrique de l’Ouest et du Centre, M. Ousmane Diagana, qui entreprend une visite de travail de trois jours au Mali en vue de consolider le partenariat entre le Mali et la Banque mondiale.



Les deux personnalités ont ensuite présidé une réunion élargie aux membres du gouvernement et à l’équipe locale de la banque mondiale pour échanger sur les enjeux et les priorités de l’État du Mali, de faire l’état des lieux des défis .