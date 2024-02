Le coût opaque de la future histoire de l’armée - abamako.com

Le coût opaque de la future histoire de l'armée Publié le lundi 19 fevrier 2024 | Le témoin

Le Général Yamoussa Camara

Le Général Yamoussa Camara

L’armée malienne vit ses meilleures heures de gloire depuis la reprise de Kidal aux mouvements armés autonomistes. Il n’a pas suffi de savourer l’événement par des élans jubilatoires et triomphalistes par moment. Il entend aussi graver l’exploit en lettres d’or sur les pages de son parcours historique. C’est tout le sens du nouveau projet de l’ancien ministre Yamoussa Camara. Lancée à grands coups de battage, la semaine dernière, à Koulouba, l’initiative du président du Conseil national de défense vise à reconstituer l’histoire de l’armée au Mali en remontant à l’antiquité. Pour ce travail de fourmi, le dévolu de Koulouba a été jeté sur le Professeur Dialla Konaté, historien de renommée, qui s’est engagée dans la lourde tâche de fouiller à travers les bibliothèques du monde partout où il est possible de dénicher quelques traces ancestrales. On sait par ailleurs que son labeur devra se conclure par un ouvrage de référence, mais aucune indication en revanche sur le coût du projet ainsi que sur les modalités d’attribution du marché. Lequel devrait relever des intérêts essentiels de l’Etat au nom desquels les procédures ont exempté des exigences de transparence. Pour les exigences d’objectivité de son contenu, elles seront jugées à l’aune du centre d’intérêt et du traitement qui sera fait des tribulations les plus récentes.



temoin