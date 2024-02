Fronde anti-transition : La Synergie suggère une sortie d’impasse par une autre voie - abamako.com

Synergie d`action pour le Mali

Annoncée comme la nouvelle fronde autour de l’Imam Mohamoud Dicko, « la Synergie d’Action pour le Mali » est née avec ses 32 dents, à en juger du moins par sa toute première sortie médiatique. Portée sur les fonts baptismaux, samedi dernier, au Centre de l’imam Mahmoud Dicko sis à Baco Djicoroni, les initiateurs de la Synergie, lors d’un échange avec la presse autour de la situation actuelle du pays, proposent «une autre voie» pour sortir de « l’impasse ».



Composée d’une trentaine (30) de partis et associations politiques essentiellement issus du M5-RFP dont la Cmas, le NVPN, le mouvement JIGUIYA KOURA, Kaoural Renouveau International et l’association Jamaa Espoir, la «Synergie d’Action pour le Mali» estime que les fléaux ayant soulevé et drainé le peuple souverain dans la rue contre le régime d’IBK sont loin d’être éradiqués. Ils ont pour nom les défis d’insécurité, la corruption, le népotisme, la mauvaise gouvernance auxquels s’ajoute désormais «la restriction de la liberté d’expression et d’association».



«Après 3 ans de gestion les attentes du peuple sont loin d’être satisfaites…Pire, la triste réalité est que les autorités de transition peinent à trouver des solutions appropriées à la crise multidimensionnelle que connaît le pays, malgré le soutien, l’abnégation et la résilience du peuple», dénonce la nouvelle plateforme, qui suggère d’explorer une nouvelle voie en vue d’atténuer de toute urgence les souffrances du peuple et de sauver un pays menacé par la gestion des Autorités de Transition qui ont montré leurs limites.



Pour inverser la tendance, un lancé est lancé à travers le même communiqué pour la jonction en vue de venir au secours de la patrie en danger par tous les moyens légaux.







Amidou Keita