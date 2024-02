CONGRÈS DE L”ASMA : Kaou N’djim en vedette de l’évènement - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique CONGRÈS DE L”ASMA : Kaou N’djim en vedette de l’évènement Publié le mardi 20 fevrier 2024 | Le témoin

© aBamako.com par MS

Politique :Le parti ACRT FASO KA WELE s`offre un siège flambant neuf

Le parti ACRT FASO KA WELE a procédé ce samedi 17 juillet 2021 à l’inauguration du siège national de leur regroupement politique à Attbougou. Tweet





Le numéro 10 de la politique malienne a une fois encore fait son show aux assises du parti du défunt ancien Premier ministre, à la Maison des Aînés de Bamako où les héritiers de feu Boubeye Maiga ont massivement convergé. Un moment solennel que l’ancien membre du CNT a choisi pour opérer une sortie fracassante aux dépens de ses anciens alliés du pouvoir. Pour Kaou Djim, il est surtout question de lever les équivoques sur l’opportunité d’installer un président civil démocratiquement élu, des députés normaux et des représentants à l’échelle locale. «Est-ce que vous êtes d’accord pour ça ? », a-t-il martelé comme signifier que le pouvoir devrait songer à céder le pouvoir et qu’il faudrait arrêter le pilotage à vue. La tribune offerte par l’Asma lui a ainsi servi pour ses visées médiatiques de ces derniers temps.



En quête de dividendes politiques et dans la perspective de sa candidature aux futures législatives, Kaou N’djim, faisant feu de tout bois, a assuré l’Asma de son soutien dans la bataille pour le retour à l’ordre constitutionnel. Exit donc la continuité des militaires au pouvoir, a laissé entendre le président de l’ACRT, ravissant la vedette à toutes personnalités conviées au 3ème Congrès Ordinaire de l’ASMA-CFP. Notons que c’était dans la même posture que Ras Bath avait fait le buzz lors de la conférence nationale du même parti, provoquant son actuelle détention. Pourvu qu’il n’en soit pas de même pour le gendre de l’imam de Badalabougou, qui assume de plus en plus ouvertement son statut d’opposant !



I Keita