Défense: Rencontre du Président de la Transition avec les Chefs militaires - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Défense: Rencontre du Président de la Transition avec les Chefs militaires Publié le mardi 20 fevrier 2024 | Présidence

Tweet



Le 19 février 2024, Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’État, a tenu une réunion d’une importance capitale avec les Chefs d’État-Major et les Directeurs de Services des Forces de Défense et de Sécurité. Cette rencontre, qui s’est déroulée à Koulouba, s’inscrit dans la tradition républicaine du pays.



À l’issue de cette réunion cruciale, le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Colonel Sadio CAMARA, a accordé une interview à la presse pour informer sur les résultats de la rencontre stratégique.



Sous la direction du Chef suprême des armées, Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA, les Chefs militaires ont été rassemblés afin de faire le point sur la situation sécuritaire, tout en passant en revue le contexte géopolitique régional et international. Le Chef de l’État a prodigué des directives claires visant à atteindre les objectifs politiques et stratégiques fixés.



Le ministre de la Défense et des Anciens combattants a salué « la cohérence de notre système de défense et de sécurité », priorité absolue des plus hautes autorités du pays et du peuple malien. « Nous saisissons cette opportunité pour exprimer notre gratitude envers le peuple malien, qui a consenti à accorder une place primordiale à l’armée malienne malgré les défis économiques rencontrés », a-t-il indiqué dans son allocution.

Aujourd’hui, les Forces de défense et de sécurité sont équipées et préparées à assurer, de manière autonome, leur mission de protection de l’intégrité territoriale ainsi que des personnes et de leurs biens, a assuré le ministre CAMARA. Ceci, dans l’intérêt suprême de nos concitoyens et des populations de l’Alliance des États du Sahel.

Le Président de la Transition a clairement défini des orientations prioritaires, plaçant la population au centre de toutes les opérations de sécurisation. Il exhorte à maintenir la pression sur les forces engagées sur le terrain, tant qu’il subsiste la moindre menace terroriste sur le territoire national et tant que les compatriotes ne peuvent pas jouir de leur liberté de mouvement. « Nous avons reçu ces directives claires de la part du Président de la Transition », a-t-il conclu le ministre CAMARA.

Les autorités maliennes de la Transition demeurent résolument engagées à garantir la sécurité et le bien-être de tous les Maliens et Maliennes. Ils œuvrent sans relâche pour la préservation de la nation et de toute la région contre toute menace.