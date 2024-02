Football / Cameroun: la FECAFOOT conserve Rigobert Song à la tête de la sélection - abamako.com

Football / Cameroun: la FECAFOOT conserve Rigobert Song à la tête de la sélection
Publié le mardi 20 fevrier 2024

© aBamako.com par Eric Atigan

La Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a décidé de conserver le sélectionneur Rigobert Song à la tête de l’équipe du Cameroun, en prorogeant son contrat jusqu’en 2026, a-t-on appris ce mardi 20 février 2024.



Après le chapitre à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, qui a vu l’un des favoris qu’ils étaient sortir par la petite porte, la faîtière camerounaise avec à sa tête, la légende Samuel Eo’o a annoncé la prorogation de deux ans de contrat de son sélectionneur Rigobert Song pour la prochaine aventure qui se tiendra en 2025 au Maroc. Cette décision s’explique par le patriotisme de Rigobert Song, passionné de football, son dévouement envers l’équipe nationale ainsi que sa volonté de redresser la barre après les récentes déceptions.



Rigobert Song, ancienne légende du football camerounais, a représenté les Lions Indomptables avec bravoure et détermination, remportant notamment deux Coupes d’Afrique des Nations en 2000 et 2002.



