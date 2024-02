Les nouvelles assurances d’EDM - abamako.com

Les nouvelles assurances d'EDM
Publié le mardi 20 fevrier 2024 | Le Reporter

La crise énergétique malienne continue, la société EDM donne des explications.À propos de la situation,

il y avait un problème pour le passage des citernes dans certains pays voisins à destination de Bamako.

Plusieurs citernes ont été bloquées. C’est ce qui est la cause du manque d'électricité, surtout le blocage ivoirien de certaines citernes des opérateurs. Sur un besoin de 40 à 50 citernes, 2 ou 3 seulement rentraient ; même des opérateurs privés souffrent de la situation.



Aux dires d’EDM, 200 citernes doivent venir du Niger, et une autre importante quantité de carburant russe via Lomé.En effet, à la suite d’un incendie survenu à Conakry, le Mali a opté pour le Togo, qui a accepté le passage via son port. D'ici au premier mars, les travaux des centres solaires des Russes à Safo, de la Chine à Bougouni, de l’Arabie Saoudite à Tiakadougou vont démarrer.Sans oublier la réparation du barrage de Sélingué, l'augmentation du quota du Mali à Manantali, la création de centrales solaires dans les trois pays de l'AES.Ce sont là les nouvelles assurances d’EDM.