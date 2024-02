Primature: Le Premier ministre Choguel MAIGA signe son grand retour ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Primature: Le Premier ministre Choguel MAIGA signe son grand retour ! Publié le mardi 20 fevrier 2024 | L’Agora

© aBamako.com par DR

Séance de travail entre le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, au Palais de Koulouba

Bamako, le 28 septembre 2021. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga de retour de l`Assemblée générale des Nations Unies, à New York. Tweet

Après deux semaines d’absence, le Premier ministre Choguel MAIGA a rencontré ses collaborateurs hier

lundi, 19 février dans la grande salle de réunion de la primature. C’était en présence du ministre Directeur de Cabinet Mohammed Sidda DICKO et l’ensemble de ses collaborateurs.



A son entrée dans la salle, le premier ministre MAIGA a été chaleureusement accueilli par des applaudissements nourris qui expriment la joie et le soulagement de tous les membres de son

Cabinet.



L’honneur est revenu à Mohamed Sidda Dicko de prendre la parole pour souhaiter la bienvenue au premier ministre Choguel et lui signifier toute la joie et le soulagement qu’éprouvent l’ensemble de ses collaborateurs pour son retour parmi eux. Il a exprimé la disponibilité de l’ensemble des membres du Cabinet à travailler aux côtés du premier ministre, Chef du gouvernement pour la réussite de sa mission.



Prenant la parole, M. MAIGA a remercié ses collaborateurs pour les bénédictions. Le premier ministre Choguel s’est réjoui de la constance et de l’engagement des membres du Cabinet dans l’accomplissement de leurs tâches.



Il a davantage exhorté ses collaborateurs à plus d’ardeur au travail, d’assiduité et de dévouement sans

faille au service de l’Etat. Il a rappelé le complot dont notre pays est victime et les grands défis du moment.

Il a invité ses collaborateurs à travailler dans le sens des intérêts de l’Etat, à se hisser à hauteur de défis et de ne point tomber dans les calculs politiciens, car dit-il, le destin de chacun est déjà tracé.



Mountaga DIAKITE