Ousmane Issoufi Maïga, Président du Comité de Pilotage du Dialogue Inter-Maliens : « Notre pays souffre, il faut des solutions maliennes à nos problèmes » Publié le mercredi 21 fevrier 2024 | Nouveau Reveil

Echange entre les responsables du comité de pilotage du dialogue Inter-Maliens avec les hommes de médias à la maison de la presse.

Hier mardi 20 février 2024, le Comité de Pilotage du Dialogue Inter-Maliens s’est présenté devant les médias pour expliciter sa mission et les motivations qui l’animent. Présidé par Ousmane Issoufi Maïga, cette initiative a été mise en place sous l’impulsion du président de la transition, répondant ainsi à l’appel pressant du peuple malien.



Accompagné de membres de son bureau, le Président Maïga a exposé les objectifs ambitieux de ce comité.



« Nous sommes ici pour partager les objectifs du dialogue inter-maliens instauré par la présidence de la transition. Notre mission première est d’assurer une communication efficace autour de cet élan de dialogue, tel que promu par le président. Depuis son installation le 5 février dernier, le comité s’est assigné la tâche de préparer les conditions propices à un échange direct entre les Maliens », a déclaré le Président Issoufi.



Ce dialogue, dont la portée est vitale pour l’avenir du Mali, abordera une multitude de thématiques, incluant les questions sécuritaires et la défense du territoire national, ainsi que des enjeux géopolitiques et environnementaux internationaux.



Pour faciliter l’organisation de ce travail d’envergure, le président précise qu’un porte-parole a été désigné, ainsi qu’un point focal pour les plateformes numériques, pour garantir une large participation des Maliens, qu’ils soient sur le territoire national ou au-delà des frontières.



Le Président Issoufi Maïga a souligné l’importance de cette démarche collective, qui exprime le vœu profond du peuple malien pour une réconciliation et une résolution pacifique des conflits internes. « Il est temps de tourner la page sur ces années de souffrance et d’instabilité. Les Maliens sont unanimes quant à la nécessité de ce dialogue. Nous disposons de toutes les ressources nécessaires, notamment les documents issus des précédents forums, pour orienter nos échanges. Notre pays souffre, et il est impératif que ce soit les Maliens eux-mêmes qui proposent des solutions à nos défis », a-t-il ajouté avec conviction.



Si l’on s’en tient aux explications du président, le Comité de Pilotage du Dialogue Inter-Maliens se présente comme une lueur d’espoir dans un contexte marqué par l’incertitude et les défis multiples.



Dans cet esprit de solidarité et de résilience, les Maliens sont invités à s’unir autour de la table du dialogue, avec la ferme intention de construire un avenir meilleur pour les générations à venir.



Adama Coulibaly