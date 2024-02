Le Ministre Sadio Camara au sortir de la réunion du comité de défense nationale « Ce que j’ai vu est rassurant… » - abamako.com

Le Ministre Sadio Camara au sortir de la réunion du comité de défense nationale « Ce que j'ai vu est rassurant… » Publié le mercredi 21 fevrier 2024 | Nouvel Horizon

La traditionnelle session du comité de défense nationale s’est tenue le lundi 19 février 2024, sous la présidence du Président de la Transition Colonel Assimi Goïta, avec les Chefs d’État-Major et les Directeurs de Services des Forces de Défense et de Sécurité. Au sortir de la rencontre ,le ministre de La défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, a fait le point de la séance en rassurant que le chef suprême des armées a (…)



RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE DANS LA PARUTION DU NOUVEL HORIZON DU MERCREDI 21 FÉVRIER 2024



Seydou Konaté – NOUVEL HORIZON