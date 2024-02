Démarches administratives : Nationalité malienne par voie de mariage - abamako.com

Démarches administratives : Nationalité malienne par voie de mariage
Publié le mercredi 21 fevrier 2024

DEMANDE PROCÉDURE ET LIEUX DE DÉLIVRANCE :



La demande de l’acquisition de la nationalité malienne par voie de mariage est ouverte à toute personne de nationalité étrangère ou apatride ayant contracté le mariage avec un Malien ou une Malienne sauf à elle de décliner la qualité de Malien avant le mariage.



Quand faut-il demander la nationalité ?



Après la célébration du mariage au Mali.



Toutefois, le gouvernement pendant un délai d’un an peut s’opposer par décret à l’acquisition de la nationalité malienne par le mariage. Ce délai court du jour de la transcription de l’acte de mariage sur le registre de l’état civil lorsque celui-ci a été célébré à l’étranger.



DOCUMENTS À FOURNIR :



Une demande timbrée adressé au ministère de la Justice

Une copie littérale de l’acte de mariage

Un certificat de nationalité du conjoint

Une copie littérale de l’acte de naissance du conjoint

Une attestation de non répudiation de la nationalité malienne

COÛT LÉGAL :



Le décret peut fixer des frais de chancellerie perçus au profit du Trésor public



DÉLAI D’OBTENTION :



Un an après l’enregistrement et sa notification au ministère de la Justice



RÉFÉRENCE :



Article 233 du Code des personnes et de la famille







SERVICES À CONTACTER :



Ministère de la Justice, Garde des Sceaux



Adresse : Cité administrative



Téléphone : (223) 20 23 68 98/ 20 22 67 56