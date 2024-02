Accusé pour attentat à la pudeur : Ousmane Konaté acquitté - abamako.com

Accusé pour attentat à la pudeur : Ousmane Konaté acquitté Publié le mercredi 21 fevrier 2024 | Mali Tribune

La Cour d’assises de Bamako dans sa magnanimité a relaxé Ousmane Konaté inculpé en 2021 pour attentat à la pudeur, menace de mort, séquestration de personne et charlatanisme.



Ousmane Konaté s’est présenté le mardi 13 février 2024 à la barre de la Cour d’assises de Bamako pour répondre aux quatre chefs d’accusation lui concernant : « attentat à la pudeur, menace de mort, séquestration de personne et charlatanisme ».



Après les réquisitoires du ministère public et de la défense, le président de la Cour d’assises de Bamako, le magistrat Faradji Baba considérant que les enquêtes de la police et l’information judiciaire ouvertes n’ont pas permis d’établir avec certitude la menace de mort et le charlatanisme reprochés à l’inculpé. Il a décidé d’acquitter Ousmane Konaté des charges qui pèsent contre lui.



Cette décision de la Cour a été accueillie avec enthousiasme par le désormais ex-inculpé qui a passé au moins trois ans en prison avant sa comparution devant les jurés de la Cour d’assises le mardi dernier.



Les faits qu’on reproche à Ousmane Konaté remontent au 25 février 2021, aux environs de 17h. Ce jour-là, Sita Sylla et sa copine Fatoumata Guindo se sont rendus sur le flanc d’une colline pour cueillir des mangues. Chemin faisant, elles ont été appelées par Ousmane Konaté qui, après échange de mots, leur proposa de cueillir pour elles des mangues.



En montant sur la colline pour la cueillette, la demoiselle Sita Sylla, traînant ses pieds derrière sa copine, a été contrainte par Ousmane Konaté à lui faire la bise, à se déshabiller pour lui faire des caresses et l’embrasser.



Les deux demoiselles, après la cueillette, sont retournées chez elles dans leurs familles respectives. Mais peu de temps après, la demoiselle Sita Sylla est revenue seule à la cabane du nommé Ousmane Konaté où elle a passé non seulement la nuit, mais aussi quelques jours.



Son absence a été constatée par sa mère Yama Diawara. Celle-ci s’est lancée à sa recherche toute la nuit du 25 février 2021 sans la retrouver. Ce n’est que le 28 février 2021 et sur information de sa copine, que Sita Sylla a été localisée.



Sur dénonciation de sa mère, des éléments du commissariat de police du 17e arrondissement de Bamako ont procédé à l’exfiltration de Sita Sylla, mais aussi à l’interpellation d’Ousmane Konaté chez qui elle a été retrouvée.



Le 2 mars 2021, le commissariat de police du 17e arrondissement a transmis le dossier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Commune II du district de Bamako. Le 4 mars 2021, Ousmane Konaté a été poursuivi, inculpé et placé sous mandat de dépôt pour « attentat à la pudeur, menace de mort, séquestration de personne et charlatanisme ».



A l’enquête préliminaire, l’inculpé Ousmane Konaté a reconnu les faits qui lui sont reprochés avant de se rétracter devant le magistrat instructeur lors son interrogatoire sur le fond du dossier alors qu’il avait déclaré avoir échangé des bises avec Sita Sylla lors de sa première comparution le 4 mars 2021.



Ousmane Mahamane