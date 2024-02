Poursuivi pour viol : Modibo Konaté condamné à 5 ans - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Poursuivi pour viol : Modibo Konaté condamné à 5 ans Publié le mercredi 21 fevrier 2024 | Mali Tribune

Tweet

Le nommé Modibo Konaté s’est présenté le mardi 13 février 2024 à la Cour d’assises de Bamako pour répondre d’accusation de viol. Au terme de son procès, la Cour d’assises a condamné ce dernier à 5 ans d’emprisonnement.



Les faits remontent dans l’après-midi du 11 août 2020 où Seyda Ballo se promenait dans son quartier à Moribabougou avec ses produits alimentaires, destinés à la vente.



Arrivée au niveau d’un chantier, le maçon en la personne de Modibo Konaté, l’appelait pour payer 500 F CFA de manioc avant de l’inviter à l’intérieur d’une chambre pour recevoir son argent. Au lieu de lui remettre cette somme, grande fut la surprise de la petite Seyda Ballo lorsque son client a voulu entretenir des relations sexuelles avec elle. Lorsqu’elle a refusé, Modibo Konaté la forçait à rentrer. Par la suite, il enlevait de force ses habits et abusait sexuellement d’elle. Les cris de détresse n’ont pas pu être entendus par le voisinage, puisque l’agresseur lui avait bâillonné la bouche avec un bout de tissu.



Après son forfait, il la laissait rentrer à domicile comme si rien n’était. C’est le lendemain des faits qu’Oumou Diallo, l’employeur et la tutrice de Seyda Ballo a reçu l’information, avant d’alerter le commissariat de police de Moribabougou.



Trois jours plus tard, Modibo Konaté a été interpellé et conduit audit commissariat pour enquête. C’est à la suite de ces enquêtes, que le parquet de la Commune I ouvrait une information judiciaire et il fut inculpé pour « viol ».



A l’enquête préliminaire et devant le magistrat instructeur, l’inculpé a tenté de nier les faits qui lui sont reprochés et déclara avoir sollicité de sa victime des relations sexuelles intimes, mais celle-ci a refusé catégoriquement et qu’il l’aurait laissé partir librement la victime.



Comparu le mardi 13 février 2024 devant la Cour d’assises pour viol, Modibo Konaté a opté pour la dénégation comme argument de défense à la barre.



En prenant la parole à la barre, l’employeur et la tutrice de Seyda Ballo, Oumou Diallo a confirmé que Seyda Ballo a bien été violée par Modibo Konaté. Les analyses médicales faites sur la jeune fille par un gynécologue et présentées devant la Cour ont attesté des traces de sang et des spermes sur la fille.



Le ministère public dans son réquisitoire, se référant à l’article 226 du code pénal qui stipule que : ”tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol…’‘.



Selon les dires du ministère public représenté par Amadoun Guindo dit Balobo, procureur général près de la Cour d’appel de Bamako, qu’en tout état de cause tous les éléments constitutifs du crime viol sont réunis en l’espèce et qu’en conséquence le ministère public a demandé à la Cour l’application des peines criminelles à l’encontre de l’inculpé.



Dans son délibéré, le président de la Cour, le magistrat Faradji Baba a condamné Modibo Konaté à 5 ans d’emprisonnement pour viol.



Cette condamnation a été un vrai soulagement pour Seyda Ballo et sa tutrice Oumou Diallo qui attendaient ce jugement depuis de longues années.



Ousmane Mahamane