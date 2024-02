La présence des criquets ravageurs inquiète dans plusieurs régions - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société La présence des criquets ravageurs inquiète dans plusieurs régions Publié le mercredi 21 fevrier 2024 | studio tamani

© Autre presse

Criquets pèlerins

Essaims de criquets Tweet

Les services de la protection des végétaux annoncent la présence de criquets arboricoles dans plusieurs localités du Mali. Un autre type de criquet plus compliqué, qui s’attaque non seulement aux champs, mais aussi aux potagers, selon des techniciens agricoles. Pour la direction de la protection des végétaux, des dispositions sont en cours, mais elles s’avèrent insuffisantes.



La direction de la protection des végétaux explique qu’au moins 7 régions et plus de 32 villages sont touchés, par cette invasion de criquets. Il s’agit notamment de Ségou, Kayes et Nioro du Sahel entre autres. Le directeur général adjoint de la protection des végétaux Oumar Sy, souligne que la situation est inquiétante. « Ils avaient été observés sur les épineux ça c’est habituel, on ne s’inquiètait pas. Mais maintenant nos propres cultures qui sont les mangues, les agrumes et les cultures maraîchères notamment le choux et le piment, on les a observés sur ça aussi. C’est ça notre inquiétude », affirme t-il.



Les habitants de certaines localités envahies, par ces bestioles se disent inquiets. C’est le cas à Tamani, dans la région de Ségou où les agriculteurs combattent ces criquets avec les moyens de bord. « Il y a quand même des arbres qui sont dépouillés de leurs feuilles ça c’est évident. C’est pas facile de les combattre parce que les produits destinés à leur destruction sont des produits très toxiques qui peuvent endommager la brousse », expliquent des agriculteurs. Selon le sous-préfet de la commune de Tamani Issa Samaké, « le maire a laissé des consignes aux enfants de les chasser ces criquets s’ils viennent s’installer ».



La direction de la protection de végétaux affirme avoir lancé son plan de riposte. Elle demande de l’aide aux plus hautes autorités afin de vaincre ces criquets.



studiotamani