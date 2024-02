Allégations contre Aliou Boubacar Diallo sur les réseaux sociaux : ADP-Maliba demande à la retenue, au respect de l’honneur et de la dignité de son président d’honneur - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Allégations contre Aliou Boubacar Diallo sur les réseaux sociaux : ADP-Maliba demande à la retenue, au respect de l’honneur et de la dignité de son président d’honneur Publié le mercredi 21 fevrier 2024 | L’Informateur

© aBamako.com par A S

Lancement de la campagne du Candidat Aliou Badra Diallo

Bamako, le 07 juillet 2018 Candidat Aliou Badra Diallo a lancé officiellement sa campagne au Champs Hippique Tweet

A travers un communiqué rendu public le lundi dernier, le président du parti Alliance Démocratique pour la Paix (ADP-Maliba), Youba Ba a dénoncé les allégations contre Aliou Boubacar Diallo sur les réseaux sociaux.



Selon Youba Ba, ces allégations dépourvues de tout fondement établiraient, à tort, un lien entre les propos avancés par un certain Bouba Fané et Monsieur Aliou Boubacar Diallo. ‘’ Le parti invite les auteurs de ces allégations à régler leurs problèmes personnels avec le susnommé qui n’agit nullement au nom de son président d’honneur’’, a-t-il dit. L’actuel ministre de l’Elevage et de la Pêche, a évoqué

que l’ADP-Maliba renouvelle son soutien sans faille à son président d’honneur qui travaille jour et nuit pour un Mali apaisé et sécurisé.



Toujours pour Youba Ba le comité exécutif de l’ADP-Maliba constate depuis quelques temps des vidéos circulant sur les réseaux sociaux portant atteinte à l’honneur de son président d’honneur, Monsieur Aliou

Boubacar Diallo. Quant à lui, les canaux de communication par lesquels Monsieur Aliou Boubacar Diallo s’exprime sur les questions de la Nation sont connus de tous.



‘’C’est pourquoi l’ADP-Maliba demande à la retenue, au respect de l’honneur et de la dignité de son président d’honneur par les auteurs des vidéos incriminées.



Diakaridia Sanogo