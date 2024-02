Enseignement supérieur : le gouvernement annonce le recrutement de 110 enseignants-chercheurs au titre de l’exercice budgétaire 2023. - abamako.com

Publié le mercredi 21 fevrier 2024
Enseignement supérieur : le gouvernement annonce le recrutement de 110 enseignants-chercheurs au titre de l'exercice budgétaire 2023.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des Ministres du processus de recrutement de cent dix (110) enseignants chercheurs au titre de l’exercice budgétaire 2023.



Dans le cadre de la couverture des besoins des institutions d’enseignement supérieur et de recherche en personnel enseignant-chercheur, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique recrute 110 enseignants-chercheurs dont 75 Maîtres-assistants et 35 Assistants, au titre de l’exercice budgétaire 2023.



Les Maîtres-assistants sont recrutés sur titre parmi les détenteurs du Doctorat et les Assistants sont recrutés sur concours parmi les détenteurs du Master, conformément à l’Ordonnance n°2017-036/P-RM du 27 septembre 2017 portant Statut des enseignants-chercheurs de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.



A la clôture du délai de réception des dossiers, il a été dénombré 1197 candidats aux postes d’Assistant et 436 candidats aux postes de Maître-assistant.



A la suite des travaux de la sous-commission dépouillement et sélection des dossiers pour le concours, 925 dossiers ont été retenus et 272 rejetés pour divers motifs, notamment le dépassement de la limite d’âge, la non-conformité du diplôme avec la spécialité demandée au concours.



Les dossiers de candidature au recrutement sur titre ont été examinés par les Comités pédagogiques et scientifiques des institutions d’enseignement supérieur et de recherche, chacune en ce qui le concerne.



Le concours direct de recrutement des Assistants se tiendra le 24 février 2024 au Lycée BA Aminata DIALLO, centre unique.



