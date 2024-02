Souleymane Kone, préparateur physique : Une très forte envie de se mettre au service des sélections maliennes de football - abamako.com

Souleymane Kone, préparateur physique : Une très forte envie de se mettre au service des sélections maliennes de football Publié le jeudi 22 fevrier 2024 | Le Matin

Ancien Aiglon (juniors de la couvée 2009 de Djibril Dramé et Mamoutou Kané dit Mouroulé), Souleymane Koné a réussi en France une très bonne reconversion comme préparateur physique. Et aujourd’hui, il ne rêve que d’une chose, faire bénéficier le Mali de son expertise, notamment au niveau des sélections de football des petites catégories.



International malien junior ayant participé à la Can U20 de 2009 (sous les ordres de Djibril Dramé et Mamoutou Kané dit Mouroulé), Souleymane Koné a réussi une brillante reconversion comme préparateur physique. «Je suis maintenant préparateur physique du côté de la France au niveau des jeunes, notamment la catégorie des 17 ans…», nous explique le jeune homme qui commence à se faire une belle réputation dans ce métier. «Je maîtrise l’alimentation et la récupération des joueurs, la musculation et la partie technique et physique sur le terrain», précise-t-il.



De 2018 à 2019, il a suivi une formation au Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité «Educateur sportif» avec option «activités de la forme» (BPJEPS-AF) qu’il a obtenu avec mention bien. Déjà en 2014, il avait obtenu une Licence STAPS (Licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives) à l’Université Saint Quentin en Yvelines (ouest de Paris, dans la grande couronne de la région Île-de-France). Et en mai 2020, Souleymane Koné a obtenu son Diplôme de préparateur physique (SSCS training). Encadrement des joueurs pro et nationaux sur du travail individuel, planification de la nutrition sportive et de la complémentation alimentaire, développement des qualités physiques (vitesse, force, agilité, coordination, équilibre, endurance, mécanique de course…), développement des qualités physiques en salle de musculation, accompagnement psychologique de l’athlète… n’ont plus de secret pour lui.



Et depuis, il a mis son talent au service de l’Association Amicale et Sportive de Sarcelles (AAS Sarcelles, une association omnisports avec le basket-ball, le cross, le tennis de table… le football). De novembre 2021 à nos jours, il est membre du staff médical du club de foot de cette association.



Aujourd’hui, le jeune préparateur physique ne rêve que d’une chose, servir son pays, le Mali, en évoluant notamment dans le staff technique des petites catégories. «J’ai toujours été un joueur physique et athlétique. Je sais que la partie physique et nutritionnelle/complémentation est l’une des clefs de la performance. Malheureusement, que ce soit en club ou en Equipe nationale, ce volet n’est pas assez optimisé. Maîtrisant, cela je me suis naturellement dirigé vers la préparation physique avec une belle carte à jouer malgré ma jeune expérience», se défend-t-il.



«Je suis passé par la sélection malienne des juniors et je sais tous les manquements qui peu y avoir concernant la préparation athlétique. Nous avons de très bons joueurs, mais nous ne tirons pas 100 % de leur potentiel. Ce sont des diamants brutes à polir», ajoute-t-il. «Mon but est de préparer des athlètes mis à la disposition de l’entraîneur. Un bon travail chez les équipes jeunes permettrait d’augmenter assurément la qualité de la sélection A», poursuit le jeune préparateur physique.



«Je souhaite montrer à tout le monde qu’il y a de très bons jeunes en préparation physique parmi les Maliens diplômés et travaillant en France», nous confie-t-il. Et il n’est pas resté les bras croisés pour espérer réaliser ce rêve. «Je voudrais m’occuper des catégories U17 ou U23 du Mali où je sens un besoin de vraie préparation physique. Mais, j’ai déjà écris une fois à la fédération sans avoir de retour», explique-t-il. N’est-il pas temps que la Fédération malienne de football (FEMAFOOT) lui donne sa chance ?



En tout cas, selon des témoignages, Souleymane Koné est actuellement au plus haut niveau et côtoie les meilleurs jeunes de France. «Malgré ma jeunesse, je suis déjà bien sollicité. Mais, j’aime mon pays d’origine… Préparer les jeunes de mon pays serait une fierté. Je voudrais avoir l’occasion de faire mes preuves au Mali». Pourquoi ne pas le prendre au mot ?



Moussa Bolly