Première édition du festival songhaï : IR Ganda interroge et expose le riche patrimoine culturel songhaï Publié le jeudi 22 fevrier 2024 | Le Matin

Le Palais de la culture Amadou Hampâté Bâ a abrité du 15 au 17 février 2024 la première édition du Festival Songhaï. Une initiative de l’Association des communautés de culture Songhaï en mouvement IR-Ganda (CCSM-IG).



«Communauté et résilience pour le Mali» était le thème de la première édition du Festival Songhaï organisé par l’Association des communautés de culture Songhaï en mouvement IR-Ganda (CCSM-IG) que le Palais de la culture Amadou Hampâté Bâ a abrité du 15 au 17 février 2024. Il visait à renforcer la cohésion sociale entre la communauté Songhaï, promouvoir la culture et l’art de cette communauté au Mali et ailleurs dans le monde. Elle visait également à entretenir la résilience entre les Maliens qui ont été durement éprouvés par des attaques barbares liées au terrorisme.



«Le choix de ce thème démontre que vous exprimez ce qui a été vécu dans leur chair par les populations face au fléau du terrorisme. A votre festival, vous magnifiez nos Forces de défense et de sécurité (FDS) qui ont rendu au Mali et aux Maliens leur fierté et leur souveraineté sur leur territoire. Merci pour votre pensée aux victimes du terrorisme partout au Mali, notamment aux victimes du bateau Tombouctou», avait déclaré le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Mamoudou Kassogué, qui représentait le Premier ministre à la cérémonie d’ouverture. «La patrie se souviendra de tous et de toutes pour le sang versé. C’est le lieu d’exprimer de nouveau et très humblement nos sincères condoléances aux familles endeuillées», a-t-il poursuivi.



L’ouverture du festival a été suivie d’une visite guidée des stands d’exposition sur la berge du fleuve Niger au Palais de la culture. L’événement s’est déroulé sur deux volets, singulièrement scientifique et festif. Le volet scientifique s’articulait autour de quatre objectifs consistant à faire le point des productions intellectuelles sur la langue et la culture des communautés de culture Songhaï ; faire connaître les enjeux et les défis liés à l’évolution de la langue songhay (écriture et diffusion) ; identifier et faire connaître les enjeux et les défis liés à sa numérisation ; identifier et faire connaître les plateformes numériques de la langue Songeai… ont marqué le volet festif.



«Il s’agit d’examiner la dynamique intellectuelle, scientifique et technologique et de l’actualité de la langue Songhaï au Mali et au-delà des frontières nationales. Il y a 21 communications, dont 5 venant du Burkina Faso, du Niger et du Bénin, du Canada, des États-Unis, de la France. Les actes du colloque seront mis à disposition de la bibliothèque universitaire et dans les facultés concernées par ces questions», a précisé le président du comité scientifique, Pr. Mohamed Saliha Maïga.



Des soirées de prestation de groupe musicales traditionnelles et modernes songhaï, avec le folklore Takamba au cœur des prestations ; la découverte des richesses des territoires songhaï dans toutes leurs diversités (coiffure, restauration, tenue vestimentaire…) ; des expositions et des stands pour les artisans… ont été les points saillants des activités festives. «IR-Ganda à une vision qui va au-delà de ce que les gens pensent. Avant que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne créent une alliance (Alliance des Etats du Sahel/AES), IR Ganda était convaincue que ces trois peuples peuvent être ensemble pour faire la paix par la culture… La paix doit aussi venir par la culture et elle viendra par la culture» a souligné la marraine de cette première édition, Mme Haïdara Aïchata Cissé dite Chatto du CNT.



«Le festival Songhaï nous a démontré, pendant ces trois jours, toute la mosaïque culturelle des aires culturels Songhaï. Nous avons pu apprécier toute la diversité et la richesse de cette culture. Cette première édition, faut-il le reconnaître, a été une véritable apothéose culturelle pour la simple raison que toutes les expressions culturelles des Songhaï se sont exprimées ici, au Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ», a souligné M. Andogoly Guindo, ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, ministre de l’artisanat, de la culture, de l’industrie hôtelière et du tourisme. Et d’ajouter que, au-delà du festif, «ce festival aura été un moment de cohésion, de rassemblement et de partage entre les membres des différentes communautés ayant en partage la culture songhaï. Il aura été également un baromètre de la cohésion sociale des différentes composantes de ces communautés».



La cérémonie de clôture de cette première édition a été marquée par la remise de chèques aux victimes de l’attaque barbare qui a visé le bateau «Tombouctou» le 6 septembre 2023. La marraine et le parrain, respectivement M. Mossadeck Bally et Mme Haïdara Aïchata Cissé dite Chato du CNT, ont aussi symboliquement remis des chèques aux femmes militaires et paramilitaires. La cérémonie de clôture de cette édition a démarré par une course de pirogues sur le fleuve Niger. Le Burkina Faso, le Maroc, le Niger et le Bénin étaient les pays invités de ce festival et ils ont déplacé une forte délégation. A noter que, venue de plusieurs pays africains, une forte délégation de la diaspora d’IR-Ganda était aussi à l’honneur au cours de ce festival !



Sory Diakité