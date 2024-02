Défense nationale : La rédaction de l’histoire militaire du Mali lancée - abamako.com

Défense nationale : La rédaction de l'histoire militaire du Mali lancée Publié le jeudi 22 fevrier 2024 | Le Matin

Le projet de rédaction de l’histoire militaire du Mali a été officiellement lancé le 13 février 2024. Selon les coordinateurs, «ce projet ambitieux vise à retracer l’évolution de l’histoire militaire du Mali depuis les grands empires jusqu’à nos jours, dans le cadre de la refondation de notre système de défense». Initié par le Secrétariat permanent du Conseil de sécurité nationale (SPCSN), il rentre dans le cadre de la refondation du système de défense du Mali, conformément à la vision du président de la Transition et Chef suprême des Armées, , le Colonel Assimi Goïta.



Présidé par le Pr. Doulaye Konaté (ancien ministre), il va consister à produire un ouvrage de qualité scientifique retraçant l’histoire militaire du Mali du IVe siècle à nos jours. Prévus sur un an, les travaux impliquent un comité de pilotage composé d’éminents historiens maliens, tant civils que militaires.



Les thèmes abordés couvriront divers aspects, de l’organisation militaire des empires et royaumes jusqu’à la période coloniale, en passant par la conquête coloniale et l’exploitation économique des territoires. Le Pr. Konaté a profité de la cérémonie de lancement pour mettre l’accent sur l’importance de consulter des sources variées, écrites et orales, tout en menant des recherches sur l’ensemble du territoire malien ainsi qu’à l’étranger, notamment dans les archives du Sénégal, de la Guinée, de la Côte d’Ivoire, du Maroc, de l’Algérie, de la Turquie et des bibliothèques européennes. «Des missions iront dans ces pays pour y mener des recherches approfondies et méthodiques», a promis Pr. Konaté. Il faut rappeler que l’histoire militaire est un élément fondamental de l’éducation et de la formation continue des soldats en vue de la nécessaire refondation de l’outil de défense de notre pays.