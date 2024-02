Police Nationale : La promotion «Tiékoro Bagayoko» des Commissaires prête à servir - abamako.com

Police Nationale : La promotion «Tiékoro Bagayoko» des Commissaires prête à servir Publié le jeudi 22 fevrier 2024 | Le Matin

Police nationale : Sortie de la 19e promotion des élèves Commissaires

Bamako. jeudi 15 février 2024. Le Président de la Transition, Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l'État, Chef Suprême des Armées, a présidé la cérémonie de baptême de la 19e promotion des élèves commissaires de police

La 19e promotion des élèves Commissaires de police est opérationnelle depuis jeudi dernier (15 février 2024). C’était à l’issue d’une cérémonie présidée par le président de Transition, Colonel Assimi Goïta, à l’École nationale de Police «Amadou Touré dit Ghandi». Baptisée promotion «feu Lieutenant-colonel Tiékoro Bagayoko», elle compte 369 nouveaux commissaires, dont 56 femmes, ayant relevé le défi d’une formation de dix mois pour mériter leur place aux plus hautes sphères de commandement. Officier valeureux, le Lieutenant-colonel Tiékoro Bagayoko a dirigé la Police nationale de 1968 à 1978, une durée jamais égalée à ce jour. Lors de la cérémonie, les nouveaux commissaires ont reçu leurs épaulettes et leur sabre, symboles du commandement et de la galanterie des officiers des différentes forces de défense et de sécurité. Le Commissaire Emmanuel Kodio s’est distingué comme Major de la promotion avec une moyenne de 16,88 sur 20.



Dans une interview, le Chef Suprême des Armées a souligné l’importance de la cérémonie de sortie de la 19e promotion de la Police nationale qui marque un pas important dans le renforcement du dispositif sécuritaire du pays. Il a remercié les Maliens pour leur résilience et a encouragé les nouveaux commissaires à respecter leur serment, à prendre soin de leurs subordonnés et de la population, tout en adoptant les valeurs de feu Lieutenant-colonel Tiékoro Bagayoko telles que l’intégrité, le patriotisme et le don de soi. Une minute de silence a été observée lors de cette cérémonie en mémoire de toutes les victimes d’actes criminels et barbares.