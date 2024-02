Mali Kura Biométrie : Le Mali lancé sur la voie de sa souveraineté numérique - abamako.com

Mali Kura Biométrie : Le Mali lancé sur la voie de sa souveraineté numérique Publié le jeudi 22 fevrier 2024 | Le Matin

Le président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, a officiellement lancé le 13 février 2024 le nouveau système informatique souverain de gestion des données du recensement administratif à vocation d’état civil (RAVEC). Un système conçu par «Mali Kura Biométrie», une société qui est le fruit d’une collaboration exemplaire entre le gouvernement et des experts nationaux dévoués.



«Mali Kura Biométrie n’est pas seulement un système informatique avancé. C’est une affirmation de notre capacité à relever les défis technologiques avec des solutions nationales», a déclaré Assimi Goïta. Il a rappelé que le système a été conçu pour «assurer la sécurité des données, la fiabilité des identités et la simplification des procédures administratives, ce système représente un tournant décisif dans la quête des autorités maliennes pour un Mali moderne et prospère».



Les codes sources et les licences de ce système sont entre les mains de nos experts nationaux, mettant ainsi fin à toute tentative de chantage, d’exploitation et même de prise d’otage des données de la part de prestataires étrangers. Autrement, le Mali peut maintenant dire «adieu à la dépendance technologique et bienvenue à l’autonomie».



«Je suis fier du travail accompli et reste convaincu que Mali Kura Biométrie ouvrira la voie à de nouvelles opportunités pour notre nation», s’est réjoui le Chef de l’État tout en lançant un vibrant appel à toutes les institutions et entreprises nationales à adopter cette solution par l’arrimage de leurs données suivant leurs besoins spécifiques pour la construction d’un Mali numérique et souverain.



L’équipe qui a conçu et réalisé la plate-forme en 3 mois a été décorée de la médaille du Chevalier de l’Ordre national par le président de transition malien lors de la cérémonie de lancement. Le chemin qui a mené à la création de ce système souverain n’a pas été sans défis, mais grâce à la détermination et au patriotisme des experts bénévoles, les obstacles ont été surmontés. Ce qui permet à notre pays de renforcer «les fondements d’un avenir sûr, prospère et indépendant».