Edm, une équation sans solution : Pour combien de temps encore dans le calvaire ? Publié le jeudi 22 fevrier 2024 | Le Matin

Nous l’avions dit à plusieurs reprises, que la question d’électricité, était la seule tache noire indélébile de la Transition. Même si certains avaient apprécié cette vérité, sous l’angle du fanatisme aveugle. Le temps est le meilleur juge, dit-on.



L’ex-ministre de l’Energie n’avait pas eu autre solution que de présenter ses excuses à la population. Toute réaction qui n’avait rien d’objectivité, dans la mesure où la population attendait que l’on lui annonce plutôt des solutions. Mais Eh bien, ce dernier avait été contraint de rendre le tablier. Et après son départ, beaucoup étaient parmi ceux au sein de la population qui avaient nourri l’espoir de la résolution définitive des délestages. Mais hélas !



Du mal, c’est désormais le pire que vit la population. Cette population qui aime et soutient ses autorités de Transition. Et qui a démontré et prouvé son sens élevé de sa résilience. L’on se souvient de la façon dont la population a accepté de nombreux sacrifices. L’on peut aisément se référer sur l’embargo économique et financier et ses conséquences fâcheuses que la population a bien voulu supporter avec fierté. Cela, parce que la dignité et l’honneur de la nation étaient en jeu.



La souveraineté a été l’une des principales raisons, ayant milité en faveur de la résilience. C’est vrai, les maliens sont majoritairement fiers de leur président de Transition, Chef de l’État, pour avoir su restaurer la souveraineté et le respect de la nation malienne, un fait qui est au coeur de tous les débats. Mais en interne, la réalité sur la résilience, prend progressivement des coups négatifs.



Les délestages qui étaient minimisés au départ, sont presque devenus très insupportables. Actuellement, aucune affaire ne marche à cause des délestages intempestifs. Qui est-ce qui peut travailler dans ce monde moderne actuel, sans électricité ? Les ferrailleurs, les vendeurs de glaces, les boulangers et autres, sont les personnes bien indiquées pour nous apporter les réponses appropriées.



Dans les familles et bureaux, l’on reçoit l’électricité juste pour quelques heures. Les imprimeurs et directeurs des publications ne cessent de croiser les doigts pendant les longs moments de délestages. Tout le monde vit dans le calvaire. La réalité est là et est bien palpable. L’électricité n’est plus correctement distribuée au quotidien aux ménages et lieux de travail. Nous osons donc espérer que les décideurs puissent trouver une solution idoine pouvant sortir la population de ce calvaire inédit.



En vérité, si les autorités ont la ferme conviction de sortir la population de cette triste situation, elles peuvent y parvenir. Mais elles auront certainement besoin du soutien et de la patience des populations. Alors que ces mêmes populations souhaitent vivement que l’électricité revienne normalement et le plus rapidement possible, partout dans tous les foyers. Cela, parce que les aliments pourrissent dans les frigos privés d’électricité.



Vivement donc l’éclairage dans tous les foyers. Certainement que madame le Ministre de la tutelle de l’Energie saura éviter de marcher sur les mêmes traces que son prédécesseur !



Monoko Toaly, Expert en Communication et Marketing Politique