Alors que trois de ses pays sahéliens (le Mali ,le Niger et le Burkina Faso ) ont annoncé leur retrait du bloc ,la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se montre confiante et poursuit sa restructuration. Du jeudi 22 février 2024 à demain vendredi, la Commission de la CEDEAO tient une réunion régionale sur la création d’un Conseil économique, social et culturel en Afrique de l’Ouest (ECOSOCC-WA) à Abuja (au Nigéria) qui aura comme missions générales d’identifier et de relever les défis par le (…)



RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE DANS LA PARUTION DU NOUVEL HORIZON DU JEUDI 22 FÉVRIER 2024



Seydou Konaté – NOUVEL HORIZON