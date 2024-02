Système. intégré de gestion du personnel de la défense Tout personnel militaire non enrôlé au plus tard le 15 mars sera considéré comme « Inexistant et verra sa solde suspendue » - abamako.com

Système. intégré de gestion du personnel de la défense Tout personnel militaire non enrôlé au plus tard le 15 mars sera considéré comme « Inexistant et verra sa solde suspendue » Publié le jeudi 22 fevrier 2024 | Nouvel Horizon

Dans le cadre de l’opérationnalisation du Système Intégré de Gestion du Personnel de la Défense (SIGPD), le ministère de la défense et des anciens combattants a dans un courrier dont Nouvel Horizon a pu obtenir une copie, invité les Chefs d’États- majors et les Directeurs de Services formant les corps, à prendre des dispositions pour l’enrôlement de leurs personnels militaires non enrôlés dans le Système. Le vendredi 15 mars 2024 est désigné comme délai de rigueur et (…)



Seydou Konaté – NOUVEL HORIZON