Selon le cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitat : La population malienne est passée de 14 528 662 en 2009 à 22 395 489 habitants en 2022

Les résultats globaux du cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH5) réalisé en 2022 sur toute l’étendue du territoire national sont désormais connus. Selon le ministre de l’Économie et des Finances M. Alousseni SANOU, l’opération a fait l’objet d’un suivi régulier d’experts nationaux et étrangers. « Tous ont attesté et confirmé la bonne tenue de l’ensemble du processus du recensement » a confié le ministre des Finances. Les conclusions de ce recensement font ressortir que la population malienne est de 22 395 489 habitants en 2022 dont 11 138 934 femmes qui représentent 49,7 % de la (…)



Rassemblé par Mahamane TOURE – NOUVEL HORIZON