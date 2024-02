Justice/Inter : Dani Alves condamné à 4 ans 6 mois de prison pour agression sexuelle à Barcelone - abamako.com

Justice/Inter : Dani Alves condamné à 4 ans 6 mois de prison pour agression sexuelle à Barcelone Publié le jeudi 22 fevrier 2024

L'ex-footballeur international brésilien Dani Alves a été condamné à une peine de 4 ans et 6 mois de prison ce jeudi 22 février 2024 pour agression sexuelle survenue dans la discothèque Sutton de Barcelone le 30 décembre 2022, a-t-on appris.



Le brésilien incarcéré depuis le mois de janvier 2022, a forcé la jeune fille a avoir des rapports sexuels lors d'une soirée en boîte de nuit, dit-elle. une version authentique qu'elle aurait racontée à ses amis, aux policiers ainsi que devant la cour. Tandis que Daniel Alves aurait dit le contraire mais sous cinq versions différentes depuis son audition à l'ouverture de l'enquête.



A l'issue dudit procès, le parquet ait initialement réclamé 9 ans de prison et une indemnisation de 150 000 euros pour la victime, le tribunal a décidé d'une sentence moins sévère. Outre la peine de prison, Alves devra également verser 150 000 euros à la plaignante et respecter une ordonnance d'éloignement de 9 ans, ainsi que 5 ans de liberté surveillée. Le tribunal a précisé que le consentement de la victime n'avait pas été retenu comme argument. Les deux parties ont la possibilité de faire appel de la décision.





