News Politique Article Politique CEDEAO : le Général Yakubu Gowon, pionnier de l’institution, appelle à levee les sanctions contre le Burkina, la Guinée, le Mali et le Niger Publié le jeudi 22 fevrier 2024 | aBamako.com

Drapeaux des pays membres de la CEDEAO

Dans un courrier, le père fondateur général Takubu Gowon a plaidé pour “l'unité” et “la levée des sanctions” contre les quatres pays membres de la commission ouest-africaine, dirigés par des pouvoirs militaires.





Profondément “inquiet” quant à l’annonce du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO, l’ancien chef d'État nigérian, le Général Gowon a déclaré que la décision aura un « impact considérable sur les citoyens ordinaires qui ont été les bénéficiaires ».





Il a par ailleurs exhorté toutes les parties prenantes “à mettre de côté leurs divergences et à se réunir pour la paix, la stabilité et prospérité de la région”.





Le Général Gowon a réitéré aux dirigeants régionaux que « la CEDEAO est plus qu'une coalition d'États. C'est une communauté établie pour le bien de nos peuples, fondée sur une histoire, une culture et une tradition communes ».







