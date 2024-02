Lettre à monsieur le président de Tabital Pulaaku Mali. - abamako.com

Lettre à monsieur le président de Tabital Pulaaku Mali. Publié le jeudi 22 fevrier 2024

Monsieur,



Depuis un certain temps, des choses désagréables s'enchaînent dans le bureau de Tabital Pulaaku Mali. Le dernier incident et non le moindre, est l'admission de madame fatoumata N'Diaye dans le site du bureau sans concertation. Un administrateur l'admet, un second supprime ses messages. Je rappelle aux administrateurs que le site ne leur appartient pas, le bureau leur a juste confié une mission. Par conséquent, ils ne peuvent aucunement en disposer comme ils l'entendent.



Nous devons réellement nous respecter et respecter les autres collègues dans leurs fonctions.

La réponse du président Abou Sow tarde à venir.Depuis l'investiture de la présidente des femmes, le bureau national n'a tenu aucune réunion, il y a réellement un flottement, il ya beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. C'est comme si l'on se retrouve dans navire sans gouvernail.



Vue la tournure que veut prendre les événements, pour éviter de faire face aux manquements, injures, dénigrement, manques de respect, déchirures fratricides, bref des choses désagréables injustifiées, incompatibles avec notre culture peulhe et nos valeurs religieuses et sociales, moi Belco Idrissa Boly Secrétaire général de Tabital Pulaaku Mali, rend sa démission du bureau de Tabital Pulaaku Mali, à compter de ce jour jeudi 22 février 2024.Je présente mes excuses et je demande pardon à tous les membres du bureau et à tout Tabital Pulaaku Mali.Je reste à la disposition du bureau et de toute la Pulaaku, en cas de besoin.



Bamako le 22 février 2024.



Belco Idrissa Boly Secrétaire général.