Le tonneau mystique

Plusieurs anciens dirigeants se sont réunis pour aller voir un grand féticheur de la place afin d’éliminer un ministre de la République et pas des moindres, qu’ils considèrent comme la tête pensante des militaires qui sont au pouvoir et qui serait à la base de toutes leurs stratégies



Pour ce faire, la féticheur leur donna un tonneau rempli d'une potion magique avec laquelle 30 parmi eux doivent se laver en raison d'une personne par jour avant de demander audience audit ministre. Et au féticheur de préciser: '' Dès ministre vous verra, il mourra quelques heures après.



Malheureusement pour nos anciens dignitaires, le premier homme qui se lave avec la potion mystique mourut le même jour. Et depuis lors personne parmi eux ne veut être le deuxième À prendre le bain mystique



Ah, le Mali de nos ancêtres! . .



sphinx



‘‘C’est navrant que des Maliens entrent dans des petits calculs