Situation sociopolitique : le colonel Assimi GOÏTA abroge le décret de nomination de l’ancien président Dioncounda Traoré comme Haut Représentant du Président de la République pour les Régions du Centre - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Situation sociopolitique : le colonel Assimi GOÏTA abroge le décret de nomination de l’ancien président Dioncounda Traoré comme Haut Représentant du Président de la République pour les Régions du Centre Publié le jeudi 22 fevrier 2024 | aBamako.com

© aBamako.com par AS

Cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres de la Cour suprême

Bamako, le 21 juin 2022. Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a présidé la cérémonie d`installation et de prestation de serment des nouveaux membres de la Cour suprême Tweet



Dans un décret rendu public ce jeudi 22 février 2024, le président de la Transition, le colonel Assimi GOÏTA abrogé le décret de l'ancien président Dioncounda Traoré, Haut Représentant du Président de la République pour les Régions du Centre.



Rappelons qu'en juillet 2019, le président Ibrahim Boubacar Kéita avait nommé dans un décret l'ancien président Dioncounda Traoré comme Haut Représentant du Président de la République pour les Régions du Centre dans le cadre de l'apaisement du climat social et du retour définitif de la paix.



Placé sous l'autorité du président et doté d'un Secrétariat permanent, le Haut Représentant était chargé de prendre toute initiative en vue du rétablissement de l'autorité de l'Etat et de la stabilisation dans les régions du Centre.