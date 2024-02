Processus budgétaire 2025 : le taux de croissance du PIB devrait atteindre 5,3% et 5,1% en 2024 et 2025 - abamako.com

Processus budgétaire 2025 : le taux de croissance du PIB devrait atteindre 5,3% et 5,1% en 2024 et 2025 Publié le vendredi 23 fevrier 2024

© Autre presse par DR

Cérémonie d’ouverture de la Conférence de lancement des travaux du processus budgétaire 2025

Le Ministre de l’Économie et des Finances, Alhousseini Sanou, a présidé ce jeudi 22 février 2024, la cérémonie d’ouverture de la Conférence de lancement des travaux du processus budgétaire 2025 en présence des Représentants des Partenaires techniques et financiers du Mali, du Directeur Général du Budget, et de plusieurs Responsables des Programmes.



En dépit de crises, notamment en Ukraine, et l’embargo de la CEDEAO et de l’UEMOA imposé au Mali en 2022, le contexte macro-économique qui prévaut sur le plan national reste stable.



Selon le Ministre Alhousseini Sanou, c'est dans un contexte de création de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), de sortie de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et des différentes crises, que l’élaboration du budget 2025 se caractérise par une amélioration progressive. Une embellie malgré la situation sécuritaire et socio-politique avec comme toile de fond la montée en puissance des Forces Armées Maliennes qui assurent désormais la protection des personnes et de leurs biens sur toute l’étendue du territoire national. Le ministre a révélé le taux de croissance réelle du PIB estimé à 5,1% en 2023 et qui devrait atteindre 5,3% et 5,1% respectivement en 2024 et 2025.



''L’inflation, qui demeure maîtrisée, devrait se maintenir en dessous de la norme communautaire de 3% grâce aux efforts conjugués du gouvernement, des acteurs du monde économique et une bonne campagne agricole'', a indiqué le Ministre Alhousseini Sanou.



Pour ce qui concerne les premières estimations de l’exécution budgétaire 2023, la mobilisation des recettes fiscales ressort assez satisfaisante avec un taux de pression fiscale qui se situe à 14,7% du PIB contre une prévision de 14,6%.



L’exécution des dépenses a été contenue dans la limite des dépenses prévues, soit 24,6% du PIB contre une prévision de 26,2%. Le niveau du déficit budgétaire est ressorti à 3,7% du PIB, nettement meilleur que la prévision de 4,9%.



Le Ministre Sanou a souligné également que l'année budgétaire 2024 démarrant sous de bons auspices, le gouvernement va maintenir les efforts pour l’amélioration de l’exécution du budget à travers le double objectif d’intensification de la mobilisation des ressources intérieures et d’efficacité des dépenses de l’administration.



Pour l’exercice 2025, les perspectives macroéconomiques du Mali incitent à la mise en œuvre d’une politique budgétaire prudente et responsable, malgré un regain de la croissance du PIB réel. A cet effet, la politique budgétaire vise un objectif de déficit budgétaire de 3,6% du PIB en 2025 compte tenu de nombreux engagements du gouvernement, notamment dans le cadre du renforcement des acquis en matière de défense et de sécurité ainsi que de l’amélioration des infrastructures socioéconomiques de base pour de meilleures conditions de vie des populations.



Rappelons que la gestion budgétaire au Mali a basculé en mode budget-programmes, depuis sept (07) ans, conformément à la loi n°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de finances.



