Coopération : l'Alliance des États du Sahel se dirige vers la création d'une compagnie aérienne Publié le vendredi 23 fevrier 2024

Les activités des journées de l’Aviation civile de l’Alliance des États du Sahel (AES) ont débuté le jeudi 22 février à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. Sous le thème « Le développement durable de l’aviation civile dans les États de l’Alliance du Sahel dans un contexte de résilience : défis et perspectives », la cérémonie d’ouverture a inauguré la première édition de cet événement. Tweet

Cette première édition se concentre sur les défis et les perspectives de développement durable du transport aérien dans la région. Les experts et professionnels du secteur de l’aviation de l’Alliance se réunissent pour échanger sur le processus de développement cohérent et harmonieux du transport aérien au sein de cet espace.



Dans son allocution, le Ministre malien des Transports, Dembélé Madina Sissoko, a souligné que ces journées s’inscrivent dans la vision partagée des leaders des pays de l’AES, qui ont fait de l’Alliance une priorité. Les objectifs de cette édition incluent l’amélioration des conditions de desserte des pays membres, la mobilisation des partenaires pour investir dans le secteur du transport aérien, et le renforcement des liens d’affaires entre les acteurs du transport aérien et les acteurs économiques de l’AES.



Face aux enjeux politiques, économiques et sociaux ainsi qu’aux contraintes géopolitiques, les autorités des pays de l’AES ont décidé d’explorer la création d’une compagnie aérienne supranationale. Cette initiative vise à répondre aux attentes spécifiques des peuples de l’AES et à tenir compte des réalités continentales des pays de l’alliance.



Les discussions se poursuivent à Bobo-Dioulasso, notamment autour de la création de cette nouvelle compagnie aérienne, lors de panels rassemblant des experts du secteur du transport aérien des États du Sahel.





