Forum des médias de Lomé : Le Remapsem partage ses expériences avec les journalistes

Les responsables du Remapsem ont organisé un atelier de restitution du Forum des médias sur la santé infantile, la vaccination et la nutrition en Afrique de l’ouest et du centre. Cela, en partenariat avec l’Unicef et le ministère de la Santé et du Développement social.



Après avoir participé au Forum de Lomé, les responsables du Remapsem ont organisé un atelier de restitution pour partager leurs expériences avec les hommes de médias. La cérémonie a eu lieu à la Maison de la Presse, ce jeudi 15 février 2024.



Dans son intervention, la coordinatrice du Remapsem, Fanta Diakité, s’est réjouie que le Remapsem ait pris le prix Dr Michel Sidibé en novembre dernier à Lomé. Elle a placé ce prix sous le signe du pari gagné. Selon elle, 385 journalistes de l’Afrique de l’Ouest, du nord, de Madagascar ont participé au Forum de Lomé dont 4 du Mali. « Le Remapsem se bat pour que chaque citoyen ait les informations, des stratégies innovantes pour renforcer la capacité des médias dans le domaine de la santé », dit-elle.



Pour sa part, le représentant du département de la Santé et du Développement social, non moins coordinateur de l’Onasr, Ben Moulaye Haidara, a laissé entendre que le thème est d’importance capitale. Selon lui, 10% des enfants de moins de 5 ans ne verront pas leur 5ème anniversaire au Mali à cause de la malnutrition.



« La petite enfance est problématique à cause de l’environnement qui affecte sa santé. 42% de la population sont âgés de 15 ans. 14% de ces enfants se trouvent en Afrique. Il y a 1700 aires de santé au Mali. Cette proximité agit sur le coût », a-t-il expliqué. Et d’ajouter qu’il est fier de l’existence du réseau.



A noter que les thèmes « Projet Nafama », « Situation nutritionnelle », « Les défis de la vaccination» et « La santé infantile au Mali » ont été exposés, respectivement par Fanta N’Diaye de l’Unicef, Alima, représentante du département, Dr Ibrahima Diawara, directeur du Centre national d’immunisation et Oumar Sylla de l’Office national de la santé de la reproduction (Onasr).



Bazoumana KANE