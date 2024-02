Amadou dit Baba Cisse après son élection : « Nous devons attacher la ceinture plus qu’avant pour Soumeylou » - abamako.com

Les militants du parti Alliance pour la solidarité-Convergence des forces patriotiques (Asma-CFP) sont désormais aux ordres d’Amadou dit Baba Cissé. Et pour cause, il a été élu président du parti le soir du samedi 17 février 2024. Ce, au détour du 3ème congrès ordinaire, à la Maison des Aînés. Il dirigera les héritiers de feu Soumeylou Boubèye Maïga arraché à leur affection, le 21 mars 2023. Ce fut l’occasion pour lui d’inviter les militants et sympathisants à attacher la ceinture pour la mémoire du Tigre.



La salle de conférence de la Maison des Aînés a refusé du monde lors du 3ème congrès de l’Alliance pour la solidarité au Mali- Convergence des Forces patriotiques (Asma-CFP). Ils ont massivement répondu présent à l’appel pour l’élection du nouveau bureau politique du parti. A l’issue des travaux, le premier vice-président, non moins président par intérim, Amadou dit Baba Cissé, a été confirmé. Faut-il le souligner, depuis la disparition du Tigre, Baba Cissé dirigeait la formation politique à titre intérimaire.



Le président de la commission d’investiture, Mohamed B Maiga a donné la lecture de la liste dont voici quelques figures : Amadou dit Baba Cissé, Badra Alioune Berthé, Issa Diarra, Kissima Mangané, Abdramane Korera, Mohamed B Maiga.



Dans son intervention, le tout nouveau président d’Asma-CFP, Amadou dit Baba Cissé, a remercié les militants et délégués venus de Bamako et de l’intérieur du pays car ils sont restés malgré la longueur de la journée. Il a montré la nécessité de la tenue de ce congrès et souligné qu’ils vont continuer à placer les actions sous le signe de la continuité. « Nous devons attacher la ceinture plus qu’avant, fournir des efforts. Nous le devons pour Soumeylou », dit-il.



Il a rassuré les militants d’avoir pris bonne note des contributions, avant de les inviter à l’union sacrée autour de l’objectif. « Seuls, nous ne représentons rien. Nous allons nous donner la main pour aller plus loin », a-t-il susurré. Il n’a pas manqué de reconnaître la confiance des militants pour l’honorer avec la gratitude durant le mandat.



De l’avis du président Cissé, l’engagement de Soumeylou Boubèye leur servira de guide pendant la durée de leur mandat. L’interlocuteur du jour n’a pas tari d’éloges à l’endroit du Tigre. « Soumeylou était unique en son genre », dit-il, avant de promettre que les militants ne seront pas déçus de la gouvernance de son équipe. « Vous ne serez pas déçus. On s’engage à donner le maximum. Nous atteindrons l’objectif ensemble : bâtir un parti fort fondé sur la justice et la réconciliation », a-t-il laissé entendre.



Pour le premier responsable d’Asma-CFP, ils sortent de ce congrès unis et déterminés. Il a tenu à déconstruire les préjugés sur le parti après le décès du fondateur. Selon lui, après la mort de Soumeylou Boubèye, beaucoup pensaient qu’ils allaient disparaître de la scène. Mais aujourd’hui, dit-il, ils sont plus forts. Il est vrai que beaucoup de militants sont partis mais, martèle-t-il, beaucoup viendront. « Ensemble, assurons un avenir prometteur pour notre parti », a-t-il conclu.



A noter que les militants d’Asma-CFP ont remis le drapeau du parti au président confirmé en lui disant qu’ils sont à ses ordres. Aussi les partis amis comme l’Adéma-Pasj, le RPM, Yelema, le parti Nema, l’Acrt-Faso Kawélé d’Issa Kaou Djim, l’URD ont répondu présent à l’invitation des héritiers de feu Soumeylou Boubèye Maïga.



Bazoumana KANE