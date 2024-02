AES : La création d’une nouvelle compagnie aérienne fait l’objet d’un débat - abamako.com

Les activités des journées de l’Aviation civile de l’Alliance des États du Sahel (AES) ont débuté le jeudi 22 février à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. Sous le thème « Le développement durable de l’aviation civile dans les États de l’Alliance du Sahel dans un contexte de résilience : défis et perspectives », la cérémonie d’ouverture a inauguré la première édition de cet événement. Tweet

La création d’une nouvelle compagnie aérienne de l’Alliance ont fait l’objet de débat entre les experts du secteur du transport aérien des États du Sahel au cours d’un panel. C’était lors du démarrage des activités des journées de l’Aviation civile de l’espace Alliance des États du Sahel (AES) ce jeudi 22 février à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, où la ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, à la tête d’une forte délégation malienne, a pris part.



L’ouverture de ces journées était présidée par le Premier ministre burkinabè, Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, en présence des ministres en charge des Transports des pays membres de l’AES et bien d’autres personnalités.



Selon la Cellule de communication du ministère en charge des Transports, la première édition de cette activité porte sur le thème : « Le développement durable de l’aviation civile dans les États de l’Alliance du Sahel dans un contexte de résilience : défis et perspectives ».



La source ministérielle précise que cette thématique sera au cœur des travaux de ces conclaves sur l’Aviation civile de l’AES. Et d’ajouter que les experts et professionnels du secteur du transport aérien de l’Alliance vont échanger sur le processus du développement cohérent et harmonieux du transport aérien au sein de notre espace.



Dans son intervention, la ministre chargée des Transports, Mme Dembélé Madina Sissoko, a déclaré que les activités programmées pour ces journées s’inscrivent en droite ligne de la vision partagée des leaders éclairés des pays de l’AES, qui ont fait de l’Alliance une priorité.



Sous ce regard, poursuit la ministre chargée des Transports, la présente édition des journées de l’aviation civile de l’AES vise à améliorer les conditions d’une meilleure desserte des pays de l’AES ; fédérer les partenaires dans la réalisation d’investissements dans le secteur du transport aérien à travers les créneaux porteurs bien identifiés.



Aussi, de renforcer les liens d’affaires entre les acteurs du transport aérien, les acteurs économiques de l’AES, en termes de développement et d’appui à l’émergence du secteur aéronautique.



Au regard des enjeux politiques, économiques et sociaux et des contraintes géopolitiques, signale la note ministérielle, les autorités des pays de l’AES entendent jeter les bases de la fondation d’une compagnie supranationale de transport aérien.



Cette compagnie permettra de combler les attentes spécifiques des peuples de l’AES et prendre en compte les contingences liées à la continentalité des pays de l’Alliance.



Souleymane SIDIBE