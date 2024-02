CSDM : La défense des Maliens comme cheval de bataille - abamako.com

CSDM : La défense des Maliens comme cheval de bataille Publié le vendredi 23 fevrier 2024

Depuis plusieurs années, le Conseil Supérieur de la Diaspora du Mali (Csdm) est à pied d’œuvre pour la défense des intérêts des Maliens de l’intérieur et ceux établis à l’extérieur. Ce qui fait de cette association une véritable aubaine pour le peuple malien.



Créé le 4 septembre 2015, le Csdm a choisi comme cheval de bataille la défense des intérêts des maliens établis à l’extérieur. Pour se faire il était impératif d’être présent dans ses pays à forte représentation des Mali. Au jour d’aujourd’hui, le Csdm est présent au niveau de 53 pays à travers le monde.



Dans ce combat pour la défense des Maliens établis à l’extérieur, le bilan présenté par le Csdm est plus qu’encourageant. A chaque fois qu’un Malien se trouve en détresse, le Csdm fait de cette situation ses affaires personnelles. Ces combats au quotidien ont fait que le Conseil a eu en son sein le premier secrétaire à l’immigration et à la migration au Conseil national de la Société civile (Cnsc). Comme si cela ne suffisait pas, le Csdm se trouve membre du Conseil d’Administration du Centre d’Information et de Gestion des Migrations (Cigem).



Au niveau du Mali, le Conseil est membre du Conseil national de la Transition (CNT), président du comité de pilotage national de la coopération régionale des politiques migratoires (Crpm), membre de l’organisation du DNI et des ANR dans les pays retenus à cet effet. Seule faitière à faire des restitutions des ANR auprès des Maliens établis à l’extérieur, le Csdm fut membre de la rédaction de la Charte de la transition, de la Commission de relecture de la nouvelle Constitution, du collège de désignation du président Bah N’Daw et du vice-président d’alors Assimi Goïta, du Comité d’Orientation ; Stratégique (COS).



Le combat du Csdm est sans relâche. Avant, le Csdm a pris son bâton de pèlerin pour démarcher feu Soumaila Cissé pour qu’il accepte la main tendue de feu président Ibrahim Boubacar Keita. Il est l’initiateur du projet de Diaspora bonds en cours, visant une institutionnalisation de la participation de la Diaspora à travers les souscriptions au bond.



C’est grâce au Csdm que les Maliens établis à l’extérieur ont eu leur représentation au sein du CNT. Le Csdm est aussi membre fondateur du Forum des Diasporas Africaines de Paris. Toutes ces actions ont fait que le Csdm de Mohamed Chérif Haidara a été lauréat d’Africa Lions Award.



Bissidi SIMPARA