Développement du secteur géo-extractif : la 4ème édition du Forum minier et pétrolier de la CEDEAO s’ouvre à Cotonou - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Développement du secteur géo-extractif : la 4ème édition du Forum minier et pétrolier de la CEDEAO s’ouvre à Cotonou Publié le vendredi 23 fevrier 2024 | CEDEAO

© Autre presse par DR

Drapeaux des pays membres de la CEDEAO

Tweet

La CEDEAO et le gouvernement de la République du Bénin accueillent la 4ème édition du Forum minier et pétrolier de la CEDEAO (ECOMOF 2024). L'ECOMOF, qui a ouvert ses portes le jeudi 22 février 2024, se tiendra jusqu'au 24 février à Cotonou, au Bénin. L'ECOMOF a été créé par l'Autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en 2012 en tant que plateforme biennale de coopération régionale dans le développement du secteur géo-extractif en Afrique de l'Ouest.



Le Forum minier et pétrolier de la CEDEAO (ECOMOF 2024) s'ouvre au Palais des Congrès, à Cotonou, sous le thème - "Ressources et technologies géo-extractives : quelles sont les stratégies à mettre en place pour la création de valeur ajoutée en Afrique de l'Ouest ?". Le thème donne le ton à la manière dont la Communauté souhaite que les industries minière et pétrolière améliorent le bien-être collectif des citoyens dans le contexte de la dynamique d'industrialisation de la région.



En accueillant les participants au Forum, S.E. Samou Seïdou Adambi, ministre des Mines, de l'Eau et de l'Énergie de la République du Bénin, a souligné la nécessité de politiques praticables et solides pour le développement du secteur minier et pétrolier dans la région. Il a ajouté qu'il est nécessaire de financer fortement le secteur.



S.E. Damtien Tchintchibidja, vice-présidente de la Commission de la CEDEAO, a souligné dans son discours que l'objectif principal de la CEDEAO, tel qu'indiqué dans le Traité révisé de 1993, est la promotion de la coopération et de l'intégration régionales pour assurer le développement socio-économique de la région.



La vice-présidente a ajouté que "le secteur géo-extractif occupe une place spéciale dans les politiques et stratégies de développement de notre Communauté compte tenu du vaste potentiel qu'il offre". L'abondance de ressources géo-extractives, a-t-elle dit, "a également placé la Communauté au cœur des enjeux mondiaux en termes de géo-stratégies".



Dans son discours d'ouverture, S.E. M. Abdoulaye Bio Tchané, ministre d'État chargé du développement et de la coordination des actions du gouvernement de la République du Bénin, a souligné la nécessité de rassembler les ressources pour développer le secteur géo-extractif dans la région.



L'ECOMOF, en tant que plateforme de dialogue collaboratif et d'exposition du potentiel des secteurs minier et pétrolier dans la région, est conçu pour permettre aux principaux acteurs d'identifier continuellement et de manière inclusive les mécanismes appropriés pour assurer l'équité dans le développement, la gestion et la distribution des bénéfices optimaux qui découlent et continueront de découler des secteurs minier et pétrolier.



Les participants au Forum comprennent les ministres des Mines et du Pétrole et des experts des États membres de la CEDEAO, des experts de l'industrie, des investisseurs et des principaux acteurs des secteurs minier et pétrolier.