News Économie Article Économie Relance de l’économie: des propositions « taille patron » Publié le vendredi 23 fevrier 2024 | studio tamani

Le Conseil national du patronat du Mali alerte sur la fragilité de l’économie malienne. Le CNPM a remis, cette semaine, les conclusions de ces cinq groupes de travail au président de la transition. Les patrons ont fait des recommandations pour relancer l’économie du pays qui fait face à de nombreux défis.



Le président du patronat Mossadeck Bally précise que les groupes de travail se sont focalisés sur l’énergie, les ressources humaines, les infrastructures la fiscalité et le financement. Des domaines de compétitivité de l’économie, selon lui.



Pour le « patron des patrons », il faut de l’énergie pour attirer des investisseurs nationaux et étrangers tandis que « nous sommes en pleine crise énergétique ». Il ajoute qu’il est également nécessaire de réaliser des infrastructures à travers le pays et une formation qualifiée pour les jeunes.



Contrer l’injustice fiscale



Le CNPM souhaite aussi une meilleure répartition de la fiscalité dans notre pays pour contrer l’injustice fiscale. Selon son président, 10% des entreprises payent 90% des impôts. Concernant le financement, le conseil indique que le secteur bancaire vit actuellement une crise de liquidité parce que la BECEAO a décidé de resserrer le crédit.



Mossadeck Bally conclut que depuis plus d’une décennie, l’économie malienne subit des chocs multiples qui l’ont fragilisée. Il s’agit notamment, selon lui, de la crise sécuritaire et l’inflation.



L’économiste Dr Abdoul Karim Diamoutené trouve ces conclusions exhaustives car le diagnostic économique est posé. Il affirme d’ailleurs qu’il faut mettre en avant des stratégies qui accompagnent les entreprises contre les difficultés.