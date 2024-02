Après avoir mis fin à l’Accord d’Alger : le président Assimi Goïta dissout le poste de Haut Représentant du Président de la République pour la mise en oeuvre de l’Accord - abamako.com

Après avoir mis fin à l'Accord d'Alger : le président Assimi Goïta dissout le poste de Haut Représentant du Président de la République pour la mise en oeuvre de l'Accord Publié le vendredi 23 fevrier 2024 | aBamako.com

Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a abrogé, ce vendredi 23 février 2024, le décret portant nomination du Haut Représentant du Président de la République pour la Mise en Œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation d’Alger.



Cette décision du chef de l’Etat intervient un mois après la fin de l’Accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d’Alger "pour son caractère inapplicable" selon un communiqué du gouvernement.



Rappelons que, l’ancien président Ibrahim Boubacar Keita avait nommé Mahamadou Diagouraga au poste de Haut Représentant du Président de la République pour la Mise en Œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation.



M.S