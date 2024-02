Comité Stratégique du M5-RFP: Bouba K Traoré éjecté, Imam Oumarou Diarra aux commandes - abamako.com

News Société Article Société Comité Stratégique du M5-RFP: Bouba K Traoré éjecté, Imam Oumarou Diarra aux commandes Publié le vendredi 23 fevrier 2024 | aBamako.com

Ci-dessous un communiqué du Comité stratégique du M5-RFP qui annonce un réaménagement à sa tête.



Communiqué du comité Stratégique du M5-RFP



Poursuivant sa réunion ordinaire du 22 février 2024 interrompue par la présence de forces de sécurité en son siège sur initiative personnelle de Boubacar K. Traoré ;

Constatant la présence effective et très majoritaire des représentants de 7 entités (AR- MALI - CAMPS - COORDINATION DES JEUNES - EMK -

FSD - MPJ - PPC) :

Constatant l'absence de 4 entités (CDTM - COORDINATION DES FEMMES - FOSC - RPR) dont les points de vue restent à confirmer ;



Constatant l'incapacité notoire du Vice-président Bouba K. Traoré à diriger les débats du Comité Stratégique et encore moins à assurer une représentation satisfaisante du mouvement en quelque endroit ou circonstance que ce soit ;



Vu la lettre 02/02 / 2024/ EMK portant retrait de son mandat à Bouba K TRAORE ;



Vu la demande insistante de la coordination de la jeunesse du M5-RFP pour la démission de Bouba K. Traoré ;

DÉCIDE de :

1. mettre un terme, avec effet immédiat à la mission de Bouba K TRAORE comme Vice-président du Comité Stratégique du M5-RFP :



2- désigner, à titre d’intérimaire Imam Oumarou Diarra, 3ème Vice-président en qualité de Vice-président du Comité Stratégique jusqu'à nouvel ordre ;



3- tenir désormais les réunions du Comité Stratégique de façon rotative au siège des différentes entités du mouvement.

Ont signé

-FSD (front pour la sauvegarde de la démocratie ;

-EMK (espoir Mali Kura) ;

-PPC (pole politique du consensus

-JM5(jeunesse M5)

-AR-Mali (alliance pour la refondation)

-CAMPS (coordination des association, mouvements et plateformes)

-MPJ-Faso Yelen(mouvement patriotique pour la justice)



Bamako, le 23 Février 2023



Le Vice-Président par Intérim

Imam Oumarou DIARRA