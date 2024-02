Cedeao : Yakubu Gowon appelle à lever les sanctions contre les régimes militaires - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Cedeao : Yakubu Gowon appelle à lever les sanctions contre les régimes militaires Publié le vendredi 23 fevrier 2024 | AFP

Tweet

Yakubu Gowon, un des pères fondateurs de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a appelé ce mercredi 21 février, à la levée des sanctions contre les pays ouest-africains dirigés par des régimes militaires issus de coups d'Etat.



Yakubu Gowon, un des pères fondateurs de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a appelé ce mercredi 21 février, à la levée des sanctions contre les pays ouest-africains dirigés par des régimes militaires issus de coups d'Etat.







Un déclaration qui intervient avant le sommet extraordinaire qui doit se tenir ce samedi à Abuja.

La Cedeao est plongée dans une crise sans précédent depuis l'annonce fin janvier du Mali, du Niger et du Burkina Faso de leur retrait de l'organisation régionale.



La région a également été secouée dernièrement par la décision soudaine du président Macky Sall de retarder les élections présidentielles au Sénégal.



La Cedeao est "menacée de désunion", a mis en garde le général Yakubu Gowon, ancien chef d'État nigérian (1966-1975), lors d'une réunion organisée par le bloc dans la capitale nigériane.

Il a exhorté les dirigeants ouest-africains à envisager la "levée de toutes les sanctions imposées au Burkina Faso, à la Guinée, au Mali et au Niger". Il a également appelé le Burkina Faso, le Mali et le Niger à reconsidérer leur décision de quitter l'organisation.



"S'il vous plaît, s'il vous plaît, rejoignez, revenez", a-t-il ajouté.