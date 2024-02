En marge du sommet de la CEDEAO : l’UEMOA tiendra ce samedi une session extraordinaire sur la situation socio-économique de l’Union - abamako.com

Publié le samedi 24 fevrier 2024 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA)

Une session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) se tiendra ce samedi 24 février 2024 à Abuja, au Nigéria.



Elle sera consacrée, notamment, à la situation socio-économique dans l’Union.



Cette rencontre interviendra à la suite de la session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO sur la situation politique et sécuritaire de la région prévue le même jour à Abuja.



M.S