Le ministre Alousseni Sanou lors du lancement du calendrier d’émissions des titres publics de 2024 : “Le Mali reste toujours Etat membre de l’Uémoa”

“Malgré les difficultés, le Trésor public a mobilisé sur le marché financier régional près de 1012 milliards F CFA en 2023″



Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousseni Sanou a procédé, le lundi 19 février 2024, au lancement du calendrier d’émissions des titres publics de l’Etat du Mali pour l’année 2024. “S’agissant du programme d’émissions des titres publics de 2024 qui vient d’être présenté, je compte sur votre participation effective à hauteur de souhait. Je rappelle que par communiqué conjoint en date du 28 janvier 2024, les pays de l’Alliance des Etats du Sahel ont décidé de se retirer de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao).Cette décision entièrement assumée, dénote de la volonté des plus Hautes autorités de l’Etat d’impulser une nouvelle dynamique pour la construction d’un Etat paisible, souverain, indépendant et prospère”. Parole du ministre Alousseni Sanou.



C’est un réel plaisir pour moi de présider la cérémonie de lancement du calendrier d’émission des titres publics du Mali pour l’année 2024.



Avant tout propos, il m’est agréable de souhaiter la bienvenue au Mali à Madame Oulimata Ndiaye Diasse, directrice d’Umoa-Titres, chargée de l’intérim. Votre présence à nos côtés dénote de l’importance que l’Agence Umoa-Titres accorde à la place de Bamako.



L’évènement qui nous réunit aujourd’hui, procède de la volonté de mon Département de renforcer le partenariat avec l’ensemble des acteurs du marché financier régional



Votre présence de qualité à cette cérémonie illustre de manière éloquente l’importance que vous accordez au développement socio-économique du Mali notamment, en termes d’accroissement et d’amélioration de l’offre de financement visant à soutenir les grands projets de développement économique de notre pays.



Soyez en remerciés.



Mesdames, Messieurs,



chers investisseurs



Pour la couverture de ses besoins de financement, l’Etat du Mali, à l’instar des autres pays de l’Union, intervient sur le marché financier régional à travers des émissions de titres publics.



Les opérations au titre de 2024 rentrent en droite ligne des orientations de la politique budgétaire définie, entre autres, dans le Cadre stratégique de la refondation de l’Etat (2022-2031) et le Plan d’actions prioritaires du gouvernement de Transition (2022-2024). Elles s’inscrivent également dans la consolidation des acquis du Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (CREDD 2019-2023).



Chers partenaires.



L’année 2023 au Mali, a été marquée par les séquelles des crises sécuritaire et sanitaire de la Covid-19 auxquelles s’ajoutent celles de la crise en Ukraine occasionnant une flambée des prix et un ralentissement de la production.



S’agissant de la conjoncture du marché financier, l’exercice 2023 a été marqué par des taux de couverture faibles des émissions, un renchérissement des coûts du financement et la hausse des taux directeurs de la Bcéao.Malgré ces difficultés, le Trésor public du Mali avec votre accompagnement a mobilisé sur le marché financier régional près de 1012 milliards FCFA. C’est le lieu pour moi de vous remercier pour votre accompagnement constant pour le développement économique et social du Mali.



Mesdames et Messieurs, chers partenaires.



S’agissant du programme d’émissions des titres publics de 2024 qui vient d’être présenté, je compte sur votre participation effective à hauteur de souhait.



Je rappelle que par communiqué conjoint en date du 28 janvier 2024, les pays de l’Alliance des Etats du Sahel ont décidé de se retirer de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao). Cette décision entièrement assumée, dénote de la volonté des plus Hautes autorités de l’Etat d’impulser une nouvelle dynamique pour la construction d’un Etat paisible, souverain, indépendant et prospère. Aussi, il convient de souligner que le Mali reste toujours Etat membre de l’Uémoa. Malgré la crise multidimensionnelle et ses impacts sur l’économie, la gestion efficiente des finances publiques a toujours été une préoccupation constante des autorités maliennes.



Ainsi, pour renforcer la crédibilité de la politique budgétaire et la confiance des investisseurs, notre pays se fait noter à l’échelle régionale par l’Agence Bloomfield Investment. Les résultats de la revue annuelle 2023 de la notation financière du Mali en monnaie locale confirment la résilience économique du Mali.



En effet, ladite Agence, dans son rapport de novembre 2023, maintient la note attribuée au Mali dans la catégorie des “Notes d’Investissement”, à savoir :



– A3 à court terme avec perspective stable et – BBB à long terme avec perspective stable.



Cette note indique que, malgré la crise multidimensionnelle, les fondamentaux de l’économie malienne restent solides.



Dans ce contexte, il est important que les investisseurs que vous êtes, continuez à soutenir le financement adéquat des besoins de l’Etat, pour une croissance soutenue et durable.



A cet effet, je reste convaincu que cette rencontre renforcera davantage la confiance entre le Trésor public et les acteurs du marché financier de l’Uémoa. Ainsi, je voudrais lancer un appel insistant aux investisseurs que vous êtes, à une participation conséquente aux émissions du Mali en 2024. Aussi, j’exhorte la direction nationale du trésor et de la comptabilité publique à maintenir un échange permanent avec les investisseurs afin d’assurer un véritable succès à toutes les émissions du Mali en cette année 2024.



Pour terminer, je voudrais renouveler mes remerciements à l’ensemble des acteurs qui contribuent à la réussite des opérations du Mali sur le marché financier.



Je souhaite plein succès pour les émissions de l’année 2024″.