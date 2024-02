Siaka Samaké, Directeur National du trésor au lancement du calendrier d’émissions des titres publics de l’état pour 2024 : “Le marché financier régional constitue une source de financement incontournable pour l’ensemble des pays de l’Uémoa” - abamako.com

Siaka Samaké, Directeur National du trésor au lancement du calendrier d'émissions des titres publics de l'état pour 2024 : "Le marché financier régional constitue une source de financement incontournable pour l'ensemble des pays de l'Uémoa" Publié le samedi 24 fevrier 2024 | Aujourd`hui

“J’invite l’ensemble des banques à participer davantage aux émissions de titres publics du pays”



Selon le directeur national du trésor et de la comptabilité publique, Siaka Samaké, le marché financier régional constitue aujourd’hui une source de financement incontournable pour l’ensemble des pays de l’Union économique monétaire ouest-africaine (Uémoa). Il l’a dit lors du lancement du calendrier d’émissions des titres publics de l’Etat du Mali pour l’année 2024, le lundi 19 février dernier, à l’hôtel Radisson Collection, en présence du ministre de l’Economie et des Finances, Alousseni Sanou. “Cette cérémonie vise à vous donner, dans un cadre convivial et de partage, toutes les informations sur le calendrier d’émissions 2024 et à solliciter votre accompagnement pour sa réalisation.A ce titre, conformément à l’équilibre financier déterminé dans la Loi de finances 2024, le montant à mobiliser par l’Etat du Mali pour cette année se chiffre à 1443 milliards de FCFA”, précisera-t-il.



Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de lancement du calendrier d’émissions des titres publics de l’Etat du Mali pour l’année 2024.



Je tiens à remercier Messieurs les Ministres qui ont bien voulu honorer cette cérémonie de leur présence malgré leurs agendas chargés.



Je voudrais également remercier Madame Oulimata Ndiaye Diasse, directeur d’Umoa-Titres et sa délégation pour avoir effectué une fois de plus le déplacement de Dakar à Bamako et pour son accompagnement constant.



Messieurs les ministres,



Honorables invités,



Le marché financier régional constitue une source de financement incontournable pour l’ensemble des pays de l’Uémoa. Ainsi, en 2023, le calendrier initial d’émissions de titres publics pour la couverture des besoins de financement de l’Etat du Mali se chiffrait à 1389 milliards FCFA.



Grâce à l’accompagnement des investisseurs, l’Etat du Mali a pu mobiliser sur le marché 1012 milliards de FCFA.



Ce résultat a été atteint à travers la réalisation de vingt-six (26) émissions dont (24) émissions par adjudication et deux emprunts obligataires par Appel public à l’épargne (APE).



Aussi, parmi ces émissions réalisées, il convient de souligner l’organisation de deux opérations spéciales de rachats de titres publics par la Bcéao, qui ont permis au Mali de mobiliser près de 222 milliards de FCFA sur le marché financier.



Messieurs les ministres,



Honorables invités,



Ce résultat, certes en deçà des objectifs fixés pour l’exercice 2023, est satisfaisant au regard du contexte particulier dans lequel il a été atteint.



En effet, le calendrier d’émissions de titres publics 2023 a été exécuté dans un contexte caractérisé par l’essoufflement des acteurs majeurs que sont les banques, des tensions de liquidité, le faible taux de couverture ou l’annulation de certaines émissions, le renchérissement des coûts du financement dû en grande partie à la hausse des taux directeurs de la Bcéao.



Dans un tel contexte, les résultats obtenus en 2023, confirment le partenariat fécond entre le Mali et les investisseurs, qui ont tenu leur promesse d’accompagner le Trésor public dans la mobilisation des ressources nécessaires à la couverture des besoins de financement de l’Etat. Soyez-en remerciés.



Cependant, le Trésor Public déplore toujours, comme l’année dernière, une participation très timide de certaines banques à nos émissions en 2023. A cet effet, il convient de rappeler que l’Etat reste un acteur économique majeur et que les fonds mobilisés sont destinés au financement des investissements structurants pour une croissance soutenue, au profit de tous.



Je profite donc de l’occasion pour inviter l’ensemble des banques à participer davantage aux émissions de titres publics du pays. Pour sa part, le Trésor public, conformément aux instructions de Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, continuera à préserver la qualité de la signature du Mali, en assurant à bonne date le règlement du service de la dette de marché. A cet égard, notre système de gestion de trésorerie, malgré les différentes contraintes, nous permet d’honorer nos engagements sur tous les segments du marché financier régional.



Chers partenaires, chers investisseurs



La cérémonie qui nous rassemble, à savoir le lancement du calendrier d’émissions de titres publics pour l’année 2024, est d’une importance capitale. Elle vise à vous donner, dans un cadre convivial et de partage, toutes les informations sur le calendrier d’émissions 2024 et à solliciter votre accompagnement pour sa réalisation. A ce titre, il me plait de rappeler que, conformément à l’équilibre financier déterminé dans la Loi de Finances 2024, le montant à mobiliser par l’Etat du Mali pour cette année se chiffre à 1443 milliards de FCFA.



Il est important de noter que ces ressources permettront au Mali de refinancer sa dette et d’assurer le financement du déficit. A cet effet, je voudrais noter qu’avec un ratio d’encours de la dette publique prévu à 51,6% en 2024, contre une norme communautaire de 70%, cet endettement préserve la viabilité de la dette publique du Mali. Aussi, le déficit budgétaire prévu à 4,4% du PIB, reste à un niveau appréciable au regard des nombreux défis auxquels font face notre pays. De plus, ce niveau s’inscrit dans une trajectoire qui permettra au Mali d’être en phase avec l’objectif de 3% de déficit budgétaire en 2026.



Chers partenaires, chers investisseurs,



C’est pour vous dire que, conformément aux orientations et instructions de Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, la gestion des finances publiques au Mali, reste saine et viable.



C’est pourquoi, pendant l’année écoulée, malgré les multiples contraintes, l’Etat du Mali a toujours été au rendez