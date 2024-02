24 février 2024: la Synergie d’action constate l’expiration de la date prévue pour les élections et annonce des actions - abamako.com

Synergie d`action pour le Mali

Ci-dessous la déclaration faite ce vendredi 24 février 2024 pour constater la fin prévue de la Transition par élections. Le mouvement politique dénonce la gestion de cette Transition et annonce des actions à cet effet.



Aujourd’hui, samedi 24 février 2024 est la date initialement retenue pour le 1" tour des élections du président de la République. Cette élection devait mettre fin à la transition. Elle a ete renvoyée aux calendes grecques sans consultation du peuple souverain alors .même que sa tenue était un engagement donné à la communauté internationale par les autorités de la transition. Une fois de plus, ces autorités donnent la preuve de leur incapacité à nous sortir de cette transition interminable et insoutenable malgré la résilience du peuple, ou, plus grave, de leur détermination a la prolonger indéfiniment.



Notre patrie, le Mali, a connu deux coups d’Etat d’août 2020 à mai 2021, tous perpétrés par le CNSP qui disait être venus parachever la lutte du peuple ». Aujourd’hui, force est de constater qu’après quatre longues années de gestion, les objectifs de cette « lutte du peuple ne sont pas atteints et la triste réalité est que le pouvoir est confisqué par les militaires.



Ces acteurs circonstanciels, dont la seule légitimité repose sur une série de promesses, oubliées aussitôt que prononcées ont plongé le Mali dans une crise sans précédent caractérisée par une multitude de conflits internes, la confiscation des libertés publiques et individuelles, la rupture avec les partenaires traditionnels notamment sous régionaux.



La crise énergétique sans précédent que vit la nation entière est la preuve incontestable de l’échec de cette transition, la famine qui pointe à l’horizon, la crise financière et l’insécurité généralisées n’ont de réponse que le mépris et la répression.



Face à cette dégradation exponentielle de la situation du pays, il est de notre devoir, nous, agriculteurs, éleveurs, pécheurs, commerçants, artisans, cadres, animés de l’idéal patriotique de s’unir pour sauver la patrie en danger. Il y va de la vie de la nation.



La Synergie d’Action pour le Mali », soucieuse du bien-être des Maliens et convaincue que ces autorités ont montré leur limite ne saurait accepter que quelques Maliens prennent tout un peuple en otage. C’est pourquoi, elle lance un appel solennel à tous les patriotes à rejoindre l’idéal patriotique, celui de changer de trajectoire en refusant une nouvelle prorogation de la Transition et en réclamant la mise en place d’une Transition civile, seule alternative pour sauver le Mali.



Pour ce faire, la Synergie organisera dans les prochains jours des actions patriotiques et pacifiques afin d’atteindre son objectif. Cette voie que nous prenons pour sauver notre patrie nous est imposée par des autorités qui veulent se maintenir au pouvoir sans mandat du peuple et sans aucune perspective d’un Mali meilleur.



Nous demandons aux peuples de rester débout et déterminé pout le Mali.



Fait à Bamako, le 24 février 2024.



CMAS de l’Imam Mahmoud DICKO



ONT SIGNE



JIGUIYA KOURA



Kaoural Renouveau International,



Ampli



Association Jaama Espoir



Regroupement NVPN



Mouvement Wali Ki Dio Mali Yê