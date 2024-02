Retrait du Mali de la CEDEAO : M5-RFP Mali Kura et Yelema s’y opposent - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Retrait du Mali de la CEDEAO : M5-RFP Mali Kura et Yelema s’y opposent Publié le dimanche 25 fevrier 2024 | L’Humanité

Tweet

Les autorités de la transition ont décidé de retirer le Mali dans la Communauté Economique des Etats de

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le Mouvement du 05 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques Mali Kura (M5-RFP Mali Kura) et le parti Yelema se sont opposés à cette initiative des autorités de la transition.



Le M5-RFP Mali Kura et le parti Yelema ne sont pas d’accord avec la sortie du Mali de la Communauté

Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Cette sortie du Mali n’est pas partagée par

toutes les forces vives de la Nation. Le M5-RFP et le parti fondé par l’ancien premier ministre Moussa Mara ont eu le courage de montrer leur mécontentement contre cette décision. « Les autorités de la transition ont annoncé aux Maliens cette grande décision sans aucune forme de concertation ni consultation préalable d’aucune force vive de la Nation. Il s’agit du retrait du Mali de la CEDEAO », a-t-il déploré dans un communiqué signé par les plateformes et partis, mouvements et associations qui composent le M5-RFP Mali Kura.Quant à Yelema, ces leaders considèrent que le retrait du Mali de la

CEDEAO n’est pas une décision. Ils ont exprimé leurs inquiétudes aux « fâcheuses » conséquences économiques, politiques et sociales sur les compatriotes maliens installés dans l’espace CEDEAO sur le secteur privé et sur la diplomatie malienne.



Le M5-RFP Mali Kura et le parti Yelema ont invité les autorités de la transition de « reconsidérer leur décision ». Selon ces regroupements politiques, les autorités maliennes devraient plutôt porter leurs efforts sur l’identification des insuffisances de la CEDEAO afin d’y opposer les réponses idoines au lieu de compliquer davantage la crise multidimensionnelle dont les citoyens seront les premières victimes. Pour eux, la CEDEAO et le reste de l’Afrique doivent définir leur propre horizon à la faveur des mutations mondiales en cours. « A leur entendement, les Etats de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) devraient justifier une initiative forte de refondation de la CEDEAO et non pas un divorce de notre pays avec elle », ont-ils proposé.



Au-delà du M5-RFP Mali Kura et le parti Yelema, il y a aussi la Ligue pour le Changement Démocratique (LDC) qui s’est opposé au retrait du Mali de la CEDEAO. La CEDEAO et les autres organisations africaines ne sont pas du tout d’accord avec le retrait des pays (Burkina

Faso, le Mali et le Niger) de l’AES dans la CEDEAO.

Diakaridia Sanogo