E n plus de plusieurs centres de santé, il n'y a pas un grand hôpital au Mali qui ne soit pas concerné par cette affaire. Ces sommes auraient pu rendre la vie plus facile à nos populations. Au lieu de cela, ces

directeurs, directrices et médecins chefs préfèrent voler l'argent.Des Médecins qui mangent l’argent de la maladie, une honte quand un médecin laisse son malade mourir au lieu de le sauver de la maladie!