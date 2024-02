Le président de la Plateforme Anw Ko Fasoko, Mamadou Oumar Sidibé, sur l’organisation du dialogue inter-maliens :« La plateforme Anw Ko Fasoko s’associera à toutes les initiatives pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays » - abamako.com

Publié le dimanche 25 fevrier 2024 | L'Humanité

Point de presse sanctionnant l`Assemblée Générale du PRVM Fasoko

Le président de la Plateforme Anw Ko Fasoko, Mamadou Oumar Sidibé, a animé une conférence de

presse le samedi dernier au siège du Parti pour la Restauration des Valeurs du Mali (PRVM Fasoko) sur la tenue du dialogue inter-maliens. Il a abordé plusieurs sujets de l’actualité du pays. Le premier chef d’Anw Ko Fasoko a également évoqué la participation du parti à la toute nouvelle rencontre entre les Maliens.





La plateforme Anw Ko Fasoko est composée de plusieurs partis politiques et associations. Elle s’associe à « toutes les initiatives » qui réunissent les Maliens ». Sur l’organisation du dialogue inter-maliens, le

président de la plateforme Anw Ko Fasoko, Mamadou Oumar Sidibé pense que « la tenue d’un dialogue inter-maliens doit être inclusif à travers la participation de toutes les parties prenantes en cette période cruciale de la vie du pays ». Pour lui, la plateforme considère qu’on peut nullement faire un dialogue pour la paix et la réconciliation nationale avec seulement ceux qui sont d’accord « nous ». « Il doit être inclusif et argi en tenant compte de toutes les sensibilités », a souhaité le président Sidibé. Toujours selon

lui, la paix et la réconciliation se résument à une justice juste, équitable et au pardon. « La plateforme propose comme indiqué dans les recommandations des Assises Nationales de la Refondation, la mise en place du Haut Conseil des Légitimités Traditionnelles et aussi la Haute Autorité de la Cohésion et de la Réconciliation qui prendront en charge toutes les problématiques liées à la paix et à la réconciliation nationale », a-t-il laissé entendre.



Au-delà de la tenue du dialogue inter-maliens, la plateforme a apprécié l’évolution de l’actualité malienne comme la fin de l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger, le retrait du Mali de la CEDEAO.



Diakaridia Sanogo