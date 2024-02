Documents de voyages : le président du CSDM rassure la diaspora et les invite à soutenir les autorités de la Transition - abamako.com

Documents de voyages : le président du CSDM rassure la diaspora et les invite à soutenir les autorités de la Transition Publié le dimanche 25 fevrier 2024

Le président du Conseil Supérieur de la Diaspora Mohamed Cherif Haidara a rencontré le samedi 24 février 2024 la diaspora malienne de France à Drancy.

L'objectif de la rencontre était de faire une restitution et de s'enquérir des préoccupations de la diaspora malienne en France et de donner des explications sur les problématiques de voyages des binationaux.



Selon le président Mohamed Cherif Haidara, les récentes expulsions ne sont pas faites contre la diaspora, mais c'est pour des raisons sécuritaires. ''Je vous rassure de ce qui s'est passé et vous demande de rester souder derrière Assimi et Choguel '', a-t-il ajouté



Au cours des échanges, plusieurs membres de la diaspora ont évoqués les difficultés liées à l'obtention de Visa, des cartes NINA et d'autres documents.