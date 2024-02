Cedeao : levée des sanctions sur la Guinée et le Mali, le Burkina Faso oublié dans la décision - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Cedeao : levée des sanctions sur la Guinée et le Mali, le Burkina Faso oublié dans la décision Publié le lundi 26 fevrier 2024 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Alliance des Etats du Sahel (AES): le discours d`orientation du ministre malien Abdoulaye Diop, à l`ouverture de la réunion des experts à Bamako

Tweet

La Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) a décidé de lever les sanctions financières et économiques à l'encontre de la Guinée et du Mali lors d'un sommet extraordinaire convoqué samedi dernier.



Cette décision, qui marque un pas vers le dialogue avec les régimes militaires en place dans ces pays, intervient après la levée des sanctions contre le Niger.



Cependant, aucune mention n'est faite du Burkina Faso, également soumis à des sanctions par la Cedeao depuis 2020.



Ces mesures témoignent d'une volonté de la Cedeao de renouer le dialogue avec les régimes militaires en place, alors que certains pays de la région, dont le Niger, le Mali et le Burkina Faso, ont exprimé leur intention de quitter l'organisation pour former l'Alliance des États du Sahel (AES).



L.L